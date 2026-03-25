Chứng khoán Mỹ giảm điểm do bất ổn Trung Đông và áp lực lãi suất

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch 24/3, khi nhà đầu tư thận trọng trước những tín hiệu trái chiều liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông và triển vọng lãi suất.

Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones giảm 84,41 điểm (0,18%) xuống 46.124,06 điểm; S&P 500 giảm 24,63 điểm (0,37%) xuống 6.556,37 điểm; Nasdaq Composite giảm 184,87 điểm (0,84%) xuống 21.761,89 điểm.

Trong 11 nhóm ngành của S&P 500, có 7 ngành tăng, dẫn đầu là năng lượng tăng 2,05% và vật liệu tăng 1,67%, trong khi dịch vụ truyền thông giảm 2,50% và bất động sản giảm mạnh nhất 0,76%.

Thị trường biến động mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã có các cuộc trao đổi “mang tính xây dựng,” thắp lên hy vọng sớm chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, tâm lý lạc quan nhanh chóng bị dập tắt khi Iran phủ nhận đàm phán trực tiếp và các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khẳng định trên mạng xã hội X rằng quốc gia này sẵn sàng làm trung gian thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Lợi suất trái phiếu Mỹ cũng tăng trở lại, với kỳ hạn 10 năm lên 4,39% và kỳ hạn 2 năm lên 3,92%, làm chi phí vay tăng và gây áp lực lên thị trường tài chính.

Theo dữ liệu từ CME Group, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay gần như đã bị dập tắt, thậm chí một số nhà đầu tư còn đặt cược Fed có thể phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 24/3, chỉ số VN - Index tăng 23,60 điểm (1,48%) lên 1.614,77 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 6,27 điểm (2,64%) lên 243,81 điểm./.

Thông báo của Tổng thống Trump "tiếp sức" cho chứng khoán châu Á Tại Trung Quốc, thị trường chứng khoán ghi nhận sự phục hồi đáng kể, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 1,78% lên 3.881,28 điểm; chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 2,4% lên 24.959,34 điểm.