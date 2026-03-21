VN-Index lao dốc dưới áp lực kép của xung đột Trung Đông và làn sóng rút vốn ngoại

Trong một tuần giao dịch đầy sóng gió, VN-Index đã chính thức đánh mất các mốc hỗ trợ quan trọng trước áp lực bán tháo diện rộng. Từ những diễn biến phức tạp tại eo biển Hormuz đến áp lực tỷ giá leo thang, thị trường chứng khoán đang đứng trước phép thử lớn về khả năng chống đỡ.

Khủng hoảng năng lượng và nguồn cung toàn cầu

Tuần giao dịch vừa qua chứng kiến sự cộng hưởng tiêu cực từ các yếu tố vĩ mô quốc tế. Báo cáo phân tích tại Công ty Chứng khoán Maybank chỉ ra xung đột Mỹ-Iran leo thang đã đẩy hoạt động tại eo biển Strait of Hormuz (huyết mạch vận chuyển 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu) vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng.

Dữ liệu thị trường cho thấy sản lượng xuất khẩu từ 8 nhà sản xuất lớn tại Trung Đông đã sụt giảm tới 60%–70% so với tháng Hai. Việc tồn kho dầu nổi tăng vượt mức 50 triệu thùng là minh chứng cho sự bất ổn của chuỗi cung ứng. Theo quan điểm từ Maybank: "Mức thiếu hụt nguồn cung 10 triệu thùng/ngày hiện tại tương đương 10% tổng nguồn cung toàn cầu. Trong quá khứ, mức gián đoạn 7% đã đủ để giá dầu tăng gấp đôi. Do đó, kịch bản giá dầu Brent hướng tới ngưỡng 150 USD/thùng là hoàn toàn khả thi nếu tình trạng này kéo dài."

Tại thị trường trong nước, Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree, nhận định VN-Index đã trải qua một tuần "đáo hạn phái sinh" đầy khắc nghiệt. Sau nhịp đi ngang giằng co quanh biên độ 1680-1740 điểm, VN-Index đã lao dốc mạnh hơn 50 điểm trong phiên cuối tuần, trùng với kỳ cơ cấu danh mục của các quỹ ETF.

Điểm đáng chú ý là áp lực bán ròng kỷ lục từ khối ngoại lên tới hơn 7.500 tỷ đồng trong tuần.

"Tỷ giá USD tiếp tục tiệm cận đỉnh thời đại, trở thành yếu tố nhức nhối gây áp lực lớn lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong bối cảnh Cục dữ trữ liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp tháng Ba, thị trường đang thiếu vắng động lực để duy trì sắc xanh, ngoại trừ một vài mã có câu chuyện tăng trưởng riêng biệt," ông Phong nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, nhóm phân tích từ VCBS ghi nhận sự phân hóa dòng tiền mạnh mẽ trong tuần qua. Cụ thể, mặc dù nhóm cổ phiếu dầu khí, ngân hàng và họ Vingroup đã bị bán tháo, song dòng tiền lại có xu hướng tìm đến các nhóm ngành phòng thủ hoặc hưởng lợi từ chính sách như bất động sản (NVL) và điện lực (REE).

Cơ hội trong nhịp điều chỉnh

Về mặt kỹ thuật, báo cáo của VCBS chỉ ra VN-Index đã lùi về mốc 1.647 điểm, chạm ngưỡng đường trung bình 200 ngày. Các chỉ báo kỹ thuật trên khung đồ thị ngày đều đang hướng xuống, xác nhận áp lực điều chỉnh ngắn hạn chưa dừng lại. Theo VCBS, nếu việc kiểm định vùng hỗ trợ 1.650 điểm không thành công, chỉ số chung có thể tìm về vùng 1.580-1.600 điểm. Tuy nhiên, trên khung đồ thị giờ, chỉ báo kỹ thuật cho thấy khả năng xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật trong ngắn hạn là có cơ sở.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Tấn Phong cũng đưa ra kịch bản cơ sở: "VN-Index có thể quay lại vùng 1.570-1.580 điểm trước khi xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật nhờ dòng tiền nhập cuộc bắt đáy. Song, nhà đầu tư nên tránh giải ngân vào các nhóm ngành biến động giá cao (như ngân hàng, chứng khoán) trong thời điểm này. Thay vào đó, nhà đầu tư có thể chủ động cơ cấu lại danh mục và chỉ đầu tư ngắn hạn với tỷ trọng vừa phải ở các nhóm có câu chuyện cơ bản (như phân bón, dầu khí hoặc năng lượng) để tối ưu hóa lợi nhuận."

Dù bức tranh ngắn hạn phủ sắc xám, vẫn có những tín hiệu tích cực về sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam. Nhóm phân tích của VCBS chỉ ra thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc các định chế tài chính lớn (như UBS, Morgan Stanley) đang tích cực chuẩn bị tham gia thị trường là một điểm sáng quan trọng. Bên cạnh đó, nỗ lực quốc tế từ châu Âu và Nhật Bản trong việc cam kết ổn định giá năng lượng và bảo vệ eo biển Hormuz cũng được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt áp lực tâm lý cho nhà đầu tư toàn cầu./.

