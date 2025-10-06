Thị trường AI bùng nổ đưa doanh thu của Foxconn lên mức cao lịch sử

Foxconn, nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới, của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết doanh thu quý 3/2025 của công ty đạt kỷ lục do nhu cầu mạnh mẽ đối với sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI).

Mặc dù vậy, kết quả này lại không như kỳ vọng của thị trường khiến công ty phải thận trọng đưa ra cảnh báo về tình hình tỷ giá hối đoái.

Doanh thu quý 3/2025 của nhà sản xuất máy chủ lớn nhất cho Nvidia này, đồng thời là đơn vị lắp ráp iPhone hàng đầu của Apple đã tăng 11% so với cùng kỳ năm trước lên 2.057 tỷ Đài tệ (67,71 tỷ USD), Foxconn cho biết.

Dù kết quả này chưa đạt mức dự báo 2.134 tỷ Đài tệ của LSEG SmartEstimate - công cụ được sử dụng để dự đoán kết quả tài chính của các công ty - nhưng Foxconn vẫn nhận định rằng đây là một kết quả tốt hơn những gì họ mong đợi.

Foxconn cho biết doanh thu quý 3/2025 của công ty đã tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước nếu tính theo giá trị của đồng USD. Đồng Đài tệ đã tăng khoảng 8% so với đồng USD kể từ đầu năm đến nay.

Công ty cho biết nhu cầu AI mạnh mẽ đã đẩy doanh thu của mảng điện toán đám mây và mạng tăng mạnh. Mảng thiết bị điện tử tiêu dùng thông minh, bao gồm iPhone, ghi nhận doanh thu giảm nhẹ do tác động của biến động tỷ giá.

Doanh thu tháng 9/2025 của công ty đã tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước lên 837,1 tỷ Đài tệ và là mức kỷ lục cho tháng này.

Foxconn dự báo hoạt động sẽ duy trì đà tăng trưởng trong quý 4/2025 nhờ lượng máy chủ AI tiếp tục tăng và các thị trường phương Tây lớn bước vào mùa cao điểm trước kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Foxconn nói thêm rằng họ cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ tác động của tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu cùng với các biến động tỷ giá hối đoái, nhưng không nêu chi tiết cụ thể.

Foxconn, tên chính thức là Hon Hai Precision Industry sẽ công bố kết quả lợi nhuận quý 3/2025 vào ngày 12/11.

Cổ phiếu Foxconn đã tăng 23% từ đầu năm đến nay, vượt xa mức tăng 16% của thị trường Đài Loan. Trước khi công bố doanh thu ngày 3/10, cổ phiếu này tăng 0,44%, thấp hơn mức tăng 1,45% của chỉ số chuẩn./.

