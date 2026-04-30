Cháy nhà ở kết hợp sản xuất bánh mỳ tại Sơn La, 2 người tử vong

Rạng sáng 30/4, tại Sơn La, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại nhà ở 1 tầng dạng nhà ống kết hợp sản xuất, kinh doanh bánh mỳ, bánh bao tại khu vực chợ trung tâm (tiểu khu 2, xã Phù Yên) khiến 2 người tử vong.

Cụ thể, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La nhận tin báo cháy từ người dân.

Ngay sau đó, Đội khu vực 5-Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La lập tức huy động 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, nhanh chóng triển khai phương án dập lửa.

Thời điểm tiếp cận, đám cháy đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà, có nguy cơ lan sang khu vực kiốt phía sau. Lực lượng chức năng chia làm hai mũi, một mũi tiếp cận từ cửa chính để khống chế đám cháy, mũi còn lại tiếp cận phía sau, phun nước làm mát, ngăn cháy lan.

Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân tử vong trong khu vực nhà vệ sinh, gồm anh D.Q.B. (sinh năm 1976) và chị N.T.T. (sinh năm 1981), cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại địa phương. Vụ cháy cũng thiêu rụi nhiều tài sản phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lãnh đạo Công an tỉnh và chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân./.

Lai Châu: Cháy nhà sàn trong đêm khiến ba chị em tử vong Vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 26/4 tại xã Lê Lợi đã khiến ba cháu nhỏ tử vong. Ngọn lửa bùng phát từ khu vực bếp, nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà sàn.

