Lai Châu: Cháy nhà sàn trong đêm khiến ba chị em tử vong

Ngày 26/4, Ủy ban Nhân dân xã Lê Lợi (Lai Châu) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến ba người tử vong.

Theo báo cáo nhanh của xã Lê Lợi, vụ cháy xảy ra khoảng 1 giờ sáng cùng ngày tại gia đình ông Pàn Văn Lở ở bản Pá Đởn.

Vụ cháy được xác định bắt nguồn từ bếp của gia đình ông Lở, sau đó cháy lan lên nhà, ảnh hưởng sang một phòng học của điểm Trường tiểu học Pá Đởn và nhà ông Pàn Văn Diên.

Khi xảy ra vụ cháy, vợ chồng ông Lở không có nhà, trong nhà chỉ có 3 cháu nhỏ. Khi người dân trong bản phát hiện hỏa hoạn đã kịp thời ứng cứu. Tuy nhiên, do các cháu khi đi ngủ đã chốt cửa trong, nhà sàn bắt lửa bén nhanh cùng với chập điện nên đám cháy bùng lớn, người dân không thể vào bên trong ứng cứu.

Đến hơn 4 giờ sáng, đám cháy được dập tắt thì phát hiện các cháu đã tử vong. Ngôi nhà của ông Pàn Văn Lở bị cháy hoàn toàn.

Ba nạn nhân là các cháu: P.T.Đ (sinh năm 2012), P.T.T (sinh năm 2014), P.V.V (sinh năm 2019). Cả ba cháu đều là con của ông Pàn Văn Lở và bà Lò Thị Nguyệt.

Chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả, thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân; phối hợp với Viện Kiểm sát, Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và hoàn thiện thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình mai táng./.

