Trao hơn 200 suất quà tại Phú Thọ, lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2026), Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ.

Đoàn đã trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng cho gia đình chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước đối với đời sống nhân dân, đặc biệt là những đối tượng yếu thế trong xã hội.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, từng bước nâng cao đời sống người dân.

Bộ trưởng khẳng định, việc chăm lo đời sống nhân dân hôm nay là cách thiết thực để tiếp nối và phát huy những giá trị của hòa bình, độc lập. Hoạt động tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trao 200 suất quà tới các hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Trong quá trình phát triển, các cấp, các ngành, địa phương phải luôn lấy người dân làm trung tâm. Các bên liên quan cần quan tâm hơn nữa đến điều kiện học tập của con em, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, coi đây là thước đo hiệu quả của chính sách.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho rằng, sau sáp nhập với Vĩnh Phúc, Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới có nhiều điều kiện thuận lợi, nhất là khi hạ tầng giao thông ngày càng được cải thiện.

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, tỉnh cần tăng cường liên kết vùng đồng bộ, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, để mọi người dân đều được hưởng lợi từ quá trình phát triển. Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực hỗ trợ các vùng còn khó khăn, người dân cần phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động vươn lên xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Những phần quà được trao dịp này tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tiếp thêm động lực để các gia đình chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người nghèo ở tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ, Đinh Công Thực cho biết, thời gian qua, các hoạt động an sinh xã hội ở tỉnh được triển khai hiệu quả.

Dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, toàn tỉnh đã trao trên 101.000 suất quà với tổng giá trị gần 70 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau,” giúp người dân đón Tết đầm ấm, vui tươi./.

Đẩy mạnh chăm lo đời sống cho người có công trong dịp lễ lớn Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Chính phủ yêu cầu các địa phương tăng cường triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công.