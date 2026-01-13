Tết ấm nghĩa tình đến với đồng bào khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị

Bên thềm Năm mới 2026, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, với mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn và tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân khu vực biên giới, các đơn vị biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh Quảng Trị tích cực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa không khí Tết yêu thương, ấm áp đến với từng bản làng, nếp nhà vùng biên.

Ấm lòng dân bản

Thượng Trạch là xã biên giới, rẻo cao của tỉnh Quảng Trị. Dân số toàn xã có hơn 3.600 người, phân bố tại 20 bản, chủ yếu là đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều và Chứt (chiếm 95,6%) sinh sống.

Với đặc thù là địa bàn biên giới, miền núi, giao thông đi lại khó khăn, đời sống người dân còn gặp nhiều trở ngại, nhất là về điện, nước, giao thông, y tế, giáo dục, thông tin truyền thông và sinh kế.

Gắn bó bền chặt với người dân biên giới xã Thượng Trạch, Đồn Biên phòng Cồn Roàng và Đồn Biên phòng Cà Roòng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) vẫn luôn bám chắc địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; tích cực triển khai nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào và từng bước rút ngắn khoảng cách giữa các vùng, miền.

Đón chào Xuân Bính Ngọ 2026, Đồn Biên phòng Cồn Roàng và Đồn Biên phòng Cà Roòng đã phối hợp với xã Thượng Trạch và các đơn vị tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản," với chuỗi các hoạt động thiết thực, mang đến niềm vui, hơi ấm mùa Xuân cho đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Đồn trưởng đồn Biên phòng Cồn Roàng, cho biết chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là một trong những chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, dần trở thành nét văn hóa truyền thống mỗi khi Tết đến, Xuân về của lực lượng bộ đội biên phòng, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp. Chương trình có sự đồng hành, chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng hướng về nhân dân miền biên cương. Chương trình mong muốn mang những hơi ấm nghĩa tình đến với người dân bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp đồng bào biên giới đón Xuân mới và Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm, đủ đầy hơn, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong không khí rộn ràng của mùa Xuân mới, người dân tại các bản làng trên mảnh đất biên cương Thượng Trạch hân hoan, náo nức tham gia các hoạt động vui Xuân, đón Tết trong chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026.

Ban tổ chức cùng các đại biểu và bà con nhân dân dự lễ khánh thành, bàn giao Nhà Đại đoàn kết. (Ảnh: TTXVN phát)

Ban Tổ chức chương trình đã triển khai các hoạt động trọng tâm góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Thượng Trạch; thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn, dâng hương tại các khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Trường Sơn-Đường 20 Quyết Thắng, khởi công xây dựng 42 căn nhà tại bản 39, khánh thành và bàn giao Nhà Đại đoàn kết tại bản 61 cho đồng bào biên giới.

Các hoạt động tại “Phiên chợ 0 đồng” và Lễ hội “Bánh chưng xanh," cùng nhiều trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể thao… thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia, góp phần tạo nên bức tranh mùa Xuân mới tươi tươi, rộn ràng, với niềm tin, hy vọng mới tốt đẹp hơn.

Để chăm lo sức khỏe cho người dân, ban tổ chức các chương trình cũng triển khai khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, thực hiện mô hình “Tay kéo Biên phòng” cắt tóc miễn phí cho nhân dân và học sinh. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức phối hợp với các đơn vị đã trao gần 900 suất quà Tết cho các hộ dân, học sinh trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Đại, Phó Chủ tịch xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị, chia sẻ năm 2025, địa phương đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thượng Trạch đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tình hình kinh tế-xã hội ổn định và phát triển, quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đối ngoại được tăng cường, xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Người dân trên địa bàn đã phát huy truyền thống quê hương, khắc phục khó khăn, tập trung lao động sản xuất, do đó, cuộc sống nơi đây ngày càng ấm no, đời sống vật chất tinh thần được nâng cao, đặc biệt những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số trên dải biên cương được giữ gìn và phát huy...

Ông Nguyễn Văn Đại cho biết: "Chương trình 'Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản' được tổ chức góp phần mang đến niềm vui, giúp người dân xã Thượng Trạch đón Tết Bính Ngọ 2026 ấm áp, nghĩa tình, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã mong muốn người dân địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng với cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng nâng cao tinh thần, đoàn kết, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia."

Mang hơi ấm đến vùng cao

Ở khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, để chăm lo tốt đời sống cho nhân dân biên giới, Đồn Biên phòng Ba Tầng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cũng đã phối hợp với các tổ chức thiện nguyện thiết thực tổ chức chương trình "Hơi ấm vùng cao, nâng bước em đến trường," mang đến nhiều tình cảm ấm áp cho đồng bào thiểu số vùng cao xã A Dơi.

Đồn Biên phòng Ba Tầng đã kết nối, phối hợp với câu lạc bộ thiện nguyện Tâm An Ninh Bình, câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin tỉnh Ninh Bình tổ chức thành công chương trình với nhiều hoạt động cụ thể như tuyên truyền pháp luật, tặng quà hỗ trợ các gia đình khó khăn, học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng." Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 500 suất quà, tổng trị giá 130 triệu đồng, gồm nhu yếu phẩm thiết yếu (gạo, mỳ tôm, sách vở, sữa, áo ấm...) cho nhân dân, học sinh trên địa bàn.

Ban Tổ chức triển khai các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Qua mỗi phần quà, từng hoạt động nghĩa tình của các chương trình là minh chứng sinh động cho tình cảm, sự đoàn kết một lòng của toàn xã hội hướng về biên cương Tổ quốc, là tình đoàn kết quân-dân keo sơn, gắn bó nơi miền biên viễn quê hương. Hình ảnh người chiến sỹ bộ đội biên phòng tiếp tục được khắc sâu trong lòng nhân dân, góp phần bồi đắp niềm tin, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo nền tảng quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, để biên cương Tổ quốc luôn bình yên, nhân dân yên vui, ấm no và hạnh phúc./.

Quảng Trị: Nhiều mô hình sinh kế giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo Mô hình “Dê giống khởi nghiệp”, “Heo bản quay vòng” của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế La Lay đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số người Bru-Vân Kiều và người Pa Kô ở xã La Lay thoát nghèo.