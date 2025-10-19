Từng bừng Giải đua ghe ngo mini mừng Lễ hội Óc-Om-Bóc của đồng bào Khmer

Ngày 19/10, tại Kênh 62, khu vực 7, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, đã diễn ra giải đua ghe ngo mini (14 người) mừng Lễ hội Óc-Om-Bóc của đồng bào Khmer năm 2025.

Giải đua nhằm tạo không khí vui tươi trong đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Lễ hội Óc-Om-Bóc năm 2025; củng cố và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer nói chung và người yêu thích đua ghe ngo mini nói riêng, để từng bước đưa giải đua vào các lễ hội tại địa phương.

Theo ông Tô Minh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, giải đua thu hút đồng bào dân tộc cùng đông đảo bà con trên địa bàn tham gia với tinh thần đoàn kết, nghĩa tình.

Thời gian tới, địa phương tổ chức giải đua định kỳ hằng năm góp phần thực hiện tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn.

Ông Trương Thanh Long, Trưởng đoàn đội ghe ngo Sấu Sậy, xã Định Hòa, tỉnh An Giang cho biết: "Đây là năm thứ 2 đội ghe tham gia giải đấu. Năm nay, đội ghe ngo đã luyện tập trước 1 tháng để quyết tâm giành được thứ hạng cao hơn so với năm ngoái. Đội ghe ngo mong muốn địa phương tiếp tục tổ chức giải đua, thu hút nhiều người tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe và tinh thần đoàn kết."

Giải đua năm nay có 37 đội tham gia, đến từ thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang, chia làm 8 bảng thi đấu vòng tròn một lượt cự ly 500m để chọn đội nhất và nhì mỗi bảng vào vòng trong.

Qua một ngày tranh tài quyết liệt, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội Xà Xiêm Cũ, giải Nhì cho đội Sáu Sậy Tà Mun và giải Ba cho đội Chùa Thứ Ba./.Phạm Hậu Giang

