Rộn ràng lễ Sene Dolta: Gắn kết cộng đồng, lan tỏa truyền thống tốt đẹp

Những ngày này, tại các phum, sóc trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đồng bào Khmer đón lễ Sene Dolta trong sự phấn khởi. Là một trong những truyền thống tốt đẹp, mang tính nhân văn, giáo dục sâu sắc của đồng bào Khmer, Sene Dolta đã góp phần vào sự đa dạng của nền văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Không khí hân hoan trong từng phum, sóc

Khi đến chùa Pô Thi Wone Wong Sa (ấp 4, xã Xà Phiên), dễ dàng cảm nhận được không khí hân hoan, phấn khởi của đồng bào Khmer hiện rõ trên từng gương mặt. Những tiếng cười vui tươi hòa cùng âm điệu rộn ràng của dàn nhạc ngũ âm truyền thống đã làm cho không khí ngày lễ Sene Dolta thêm phần náo nhiệt và đậm đà bản sắc dân tộc.

Ông Danh Thu (ấp 4, xã Xà Phiên) tươi cười chia sẻ: “Năm nay, đồng bào dân tộc đón lễ Sene Dolta trong không khí phấn khởi khi vụ lúa Hè Thu bán được với giá cả ổn định; nhiều bà con cũng vừa được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ con giống chăn nuôi để làm kinh tế, ổn định đời sống. Ngôi chùa gắn liền với sinh hoạt văn hóa, tôn giáo của người dân Khmer trên địa bàn cũng đang được sửa chữa từ phần đóng góp của các phật tử địa phương, dự kiến sẽ hoàn thành sau 3-4 tháng để đồng bào Khmer có nơi sinh hoạt cộng đồng khang trang hơn. Vừa qua, sau khi sáp nhập xã, tôi có đi làm giấy tờ tại trụ sở mới của xã, việc giải quyết thủ tục ngày càng hợp lý, nhanh gọn, cán bộ xã hướng dẫn người dân tận tình.”

Đồng bào Khmer tham gia tụng kinh cầu siêu tại chùa 14.000 (ấp 5, xã Vĩnh Tường). (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Tại chùa 14.000 (ấp 5, xã Vĩnh Tường), trong những ngày tổ chức lễ Sene Dolta, bà con tập trung từ sáng sớm để thực hiện các nghi thức dâng cơm lên chư tăng, tụng kinh cầu siêu cho ông, bà, cha, mẹ và những người quá cố, nghe thuyết pháp… Những món ăn được bà con chuẩn bị chu đáo thể hiện lòng hiếu kính với ông bà, cha mẹ, tổ tiên, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Mang những món ăn dâng lên chư tăng, chị Phùng Thị Sa Răm (ấp 5, xã Vĩnh Tường) cho biết, những ngày Sene Dolta, chị và gia đình đều nấu những món ngon nhất để thể hiện lòng thành kính đến tổ tiên, sự tôn kính chư tăng, thể hiện sự gắn kết giữa bà con trong phum, sóc với ngôi chùa - nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm tựa tinh thần của người dân Khmer.

Theo ông Lâm Trường Sơn (ấp 5, xã Vĩnh Tường, đại diện Ban Quản trị chùa 14.000), ấp 5 có trên 100 hộ người Khmer, thời gian qua, bà con chủ động trong tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế nên đời sống ổn định; phong tục, tập quán tốt đẹp được giữ gìn. Lễ Sene Dolta hằng năm, bên cạnh cầu siêu cho người thân quá cố, đồng bào Khmer cũng cầu nguyện cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Ông Sơn mong muốn, thời gian tới, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế góp phần vào sự phát triển của xã.

Phát huy bản sắc, củng cố khối đại đoàn kết

Những ngày lễ Sene Dolta là thời khắc thiêng liêng để con cháu tụ họp, tưởng niệm đến ân đức ông bà, tổ tiên, cầu mong bình an, mưa thuận gió hòa. Với ý nghĩa đó, Sene Dolta đã trở thành phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Khmer và không ngừng được gìn giữ, phát huy.

Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ cho rằng, cấp ủy, chính quyền thành phố đã quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để đồng bào Khmer vui đón lễ Sene Dolta trong sự đoàn kết, bình an, hạnh phúc. Những đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước giúp đồng bào Khmer không ngừng phát triển cả về vật chất lẫn tinh thần.

Sene Dolta là một trong những truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

“Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển của lễ Sene Dolta năm nay, chúng tôi nhận thấy tinh thần trách nhiệm trong việc vận động sư sãi, đồng bào Khmer đoàn kết, xây dựng phum, sóc, chùa đảm bảo hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định; vận động con cháu học hành, gìn giữ tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Chư tăng, đồng bào Khmer vô cùng trân trọng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực hơn nữa trong học tập, sản xuất, lao động góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình,” Hòa thượng Đào Như chia sẻ.

Không khí vui tươi, đầm ấm của lễ Sene Dolta cũng thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer; qua đó, các giá trị nhân văn, tốt đẹp trong văn hóa, truyền thống được phát huy, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Ông Lâm Hoàng Mẫu, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố, cho biết với vai trò tham mưu, Sở đã phối hợp triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I: 2021-2025), với tổng nguồn vốn gần 1.430 tỷ đồng.

Từ nguồn lực này, hơn 3.300 hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; trên 200 công trình hạ tầng được xây dựng; hơn 3.200 hộ có nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Ước tính có trên 120.600 người dân được thụ hưởng trực tiếp từ các dự án, tiểu dự án của chương trình.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết, thời gian qua, đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước và sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, cùng đồng bào các dân tộc xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, hiện đại.

Thành phố tăng cường công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế ổn định, bền vững.

Thành phố nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đồng bào dân tộc thiểu số; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước./.

Lễ hội Thành Tuyên 2025: Lan tỏa sắc màu văn hóa, thu hút du khách Công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai nhằm mang đến cho nhân dân cả nước và du khách những trải nghiệm ấn tượng, sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với giá trị lịch sử, văn hóa Thành Tuyên.