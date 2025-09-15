Lễ hội Đêm Singapore 2025: Sống chậm qua ánh sáng

Chìm vào không gian làng quê thư giãn trong một khu bảo tồn tre yên tĩnh giữa lòng thành phố, trở về thời kỳ đèn neon dịu nhẹ ở Singapore hay chiêm ngưỡng cận cảnh tác phẩm cua phát sáng lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian về loài giáp xác của vùng, đây là ba trong số những tác phẩm ánh sáng trong Lễ hội Đêm Singapore (SNF) năm 2025 với thông điệp sống chậm lại, tái tạo năng lượng và tạo ra những giá trị mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, với hơn 80 trải nghiệm, SNF diễn ra từ ngày 22/8-6/9 nhưng vẫn tiếp tục là một sự kiện để lại nhiều dấu ấn.

Phiên bản thứ 16 với chủ đề Đêm Đảo là một nỗ lực thay đổi suy nghĩ lâu nay về một Singapore nổi tiếng với sự hối hả và nhộn nhịp.

Đêm Đảo mời gọi công chúng sống chậm lại, hồi tưởng về di sản biển, đảo phong phú của Singapore và sẵn sàng cho những giá trị mới.

Một trong những điểm nhấn “sống chậm” là tác phẩm Kampong Chill - được mô tả là một nơi "lãng phí thời gian," "phù phiếm."

Kampong Chill, một tác phẩm sắp đặt mang tính thư giãn tại quảng trường ngoài trời của Capitol Singapore. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Khu bảo tồn tre tương tác tại quảng trường ngoài trời của Capitol Singapore cho du khách một trải nghiệm thời gian khác biệt, trong không gian làng quê, ngắm nhìn những ngọn đèn thắp sáng, đó là thông điệp về sự tĩnh lặng và tỏa sáng.

Bên ngoài trung tâm thương mại Plaza Singapura, tác phẩm Cyberswordfish V2.0, được làm từ rác thải kỹ thuật số của một công ty tái chế rác thải điện tử ở Tuas, mang thông điệp sâu sắc về bảo vệ môi trường.

Màn trình diễn ánh sáng trên mặt tiền Bảo tàng Quốc gia Singapore cùng nhiều trải nghiệm ánh sáng kết hợp với các chương trình nghệ thuật, ẩm thực khác tạo nên một lễ hội đêm đa dạng sắc màu và mang nhiều ý nghĩa.

Màn trình diễn ánh sáng trên mặt tiền Bảo tàng Quốc gia Singapore. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức dưới sự quản lý của HeritageSG, đơn vị mới của Ủy ban Di sản Quốc gia Singapore.

Ban tổ chức hy vọng rằng là một trong những lễ hội đêm lâu đời nhất trong khu vực, SNF có thể thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn với người dân trong khu vực, trong đó có việc đưa các nghệ sỹ Singapore ra nước ngoài tham gia các lễ hội quốc tế.

Trước đó, Hội nghị Mạng lưới Ánh sáng Đông Nam Á đầu tiên mang tên Alight đã được Singapore tổ chức vào cuối tháng 8/2025, với mục tiêu đưa Singapore có thể trở thành một trung tâm và “đi đầu về ý tưởng” cho nghệ thuật ánh sáng trong khu vực./.

Nghệ sỹ khuyết tật Việt Nam để lại dấu ấn sáng tạo tại triển lãm ở Singapore Trong số các tác phẩm của nghệ sỹ Việt Nam, có các bức tranh ghép lụa thành những cánh đồng lúa, ruộng bậc thang, thể hiện sự phong phú về văn hóa trong khu vực ASEAN.