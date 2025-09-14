Nghệ sỹ khuyết tật Việt Nam để lại dấu ấn sáng tạo tại triển lãm ở Singapore

Lễ hội nghệ thuật hòa nhập lớn nhất Singapore mang tên “Shaping Hearts 2025” đã khai mạc tại trung tâm Our Tampines Hub ngày 13/9, với nhiều hoạt động tôn vinh sức sáng tạo và tài năng của người khuyết tật, đồng thời lan tỏa tinh thần hợp tác và hòa nhập.

Bốn nghệ sỹ khuyết tật Việt Nam góp mặt tại triển lãm, giới thiệu các tác phẩm tranh cùng hơn 700 tác phẩm của 210 nghệ sỹ từ Singapore và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Triển lãm chia làm 3 khu vực là quá khứ, hiện tại và tương lai, nhằm tôn vinh nghị lực vượt khó và khả năng biến thách thức thành sáng tạo của các nghệ sỹ khuyết tật.

Tại khu trưng bày quốc tế, 3 bức tranh của các nghệ sỹ Việt Nam gây ấn tượng mạnh với du khách. Ông Baey Yam Keng - Quận trưởng quận Đông Bắc, Quốc vụ khanh, một vị khách đặc biệt, chia sẻ: “Mỗi ngày lại là một ngày cộng đồng đoàn kết, thể hiện sự ủng hộ và cách chúng tôi tôn vinh tài năng của những nghệ sỹ khuyết tật trong cuộc sống thường nhật. Đây cũng là dịp kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Singapore và chúng tôi rất vui mừng khi nhận được sự ủng hộ của Việt Nam với các tác phẩm nghệ thuật của mình. Trong số các tác phẩm của nghệ sỹ Việt Nam, tôi đã thấy bức tranh ghép lụa thành những cánh đồng lúa, ruộng bậc thang, và điều đó thực sự thể hiện sự phong phú về văn hóa trong khu vực của chúng ta, trong ASEAN, và cách các quốc gia chúng ta cùng nhau tôn vinh một điều chung, đó là sự hòa nhập và quan tâm đến người dân trong cộng đồng."

Mang đầy tình cảm đối với đất nước và con người Việt Nam, ông Desmond Choo - Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng, nguyên Quận trưởng quận Đông Bắc, bày tỏ niềm vui trong không gian triển lãm tranh của Việt Nam: “Việt Nam và Singapore là những người bạn rất lâu đời và chúng ta có mối quan hệ đối tác rất sâu sắc. Và hôm nay là một minh chứng cho sự đóng góp của người Việt Nam cho Singapore và xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn giữa Singapore và Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi mong muốn người Việt Nam tham gia vào hoạt động này trong nhiều năm nữa."

Tự hào về sự đóng góp của Việt Nam trong sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cho biết đây là hoạt động hết sức là ý nghĩa. Bởi vì đó là những tác phẩm thể hiện được tình cảm, nhận thức của những người khuyết tật dưới nhiều hình thức khác nhau về cuộc sống, về thế giới và trong đó có cả những họa sỹ khuyết tật của Việt Nam. Với những tác phẩm như thế này, cách nhìn đối với những công trình về văn hóa lịch sử của Việt Nam như Khuê Văn Các được thể hiện đặc sắc cũng như sáng tạo.

Một du khách chăm chú ngắm bức tranh của nghệ sỹ khuyết tật Việt Nam trưng bày tại khu triển lãm. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Đằng sau những tác phẩm tại triển lãm là những người khuyết tật có những tài năng thiên bẩm và trái tim tràn đầy năng lượng sống. Mỗi tác phẩm nghệ thuật họ tạo ra đều kể một câu chuyện sâu sắc - câu chuyện về khó khăn, sự kiên cường, chiến thắng và hy vọng.

Shang Kaini - nghệ sỹ khuyết tật vẽ tranh bằng chân và miệng, bày tỏ sự vui mừng khi tác phẩm nghệ thuật của mình được trưng bày, đặc biệt là trong sự kiện Shaping Hearts, cho biết đây là nền tảng tuyệt vời để các nghệ sỹ khuyết tật tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả hơn và có nhiều cơ hội thể hiện sự sáng tạo và quan điểm độc đáo của mình.

Khách tham quan triển lãm có thể chiêm ngưỡng, mua các tác phẩm nghệ thuật gốc cùng sản phẩm như túi vải, áo phông và toàn bộ doanh thu sẽ hỗ trợ nghệ sỹ khuyết tật.

Ngay trong ngày khai mạc lễ hội đã diễn ra chương trình nghệ thuật-thời trang hòa nhập với sự tham gia của 13 nghệ sỹ Shaping Heart và 10 người mẫu khuyết tật thuộc Sàn diễn Thời trang Singapore.

Trình diễn các thiết kế của sinh viên Trường Bách khoa Temasek Polytechnic kết hợp tác phẩm nghệ thuật Shaping Heart, sự kiện đã lan tỏa tinh thần lạc quan, sáng tạo và nỗ lực vượt khó của người khuyết tật.

Ngoài ra, sự kiện HeARTcade cho phép công chúng trải nghiệm thể thao thích ứng như bóng rổ xe lăn, bóng đá bịt mắt, khúc côn cầu… nhằm giúp hiểu rõ hơn cuộc sống của người khuyết tật, qua đó thúc đẩy hòa nhập và gắn kết tình yêu thương trong xã hội.

Lễ hội Shaping Hearts 2025 kéo dài đến ngày 28/9./.

