Triển lãm thành tựu đất nước: Ấn tượng đoàn tàu đẹp trên đường hoa

Trong không gian trưng bày ngoài trời tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” (Đông Anh, Hà Nội), hình ảnh một đoàn tàu tọa lạc trên con đường sắt, sắc hoa tươi thắm hai bên đường với biển hiệu: “Đường tàu đường hoa,” “mỗi cung đường một loài hoa” khiến đông đảo khách tham quan, tìm hiểu và có các ấn tượng đẹp.

Hình ảnh đoàn tàu của ngành Đường sắt Việt Nam tại không gian trưng bày như gửi đi một thông điệp để mọi người tin tưởng về sự phát triển mạnh mẽ của ngành Đường sắt Việt Nam; khẳng định việc đi lại bằng phương tiện đường sắt nói chung và du lịch bằng đường sắt nói riêng, nhất là những đoàn tàu hiện đại, chất lượng cao có nhiều trải nghiệm mới đã và đang trở thành hiện thực.

Mô hình đoàn tàu của ngành đường sắt Việt Nam tại Triển lãm được nhiều người dân đến thăm quan, trải nghiệm. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)

Mô hình đoàn tàu gồm: Đầu máy D20E, mô hình toa tàu Hoa Phượng Đỏ và toa tàu SJourney.

Trong đó, đầu máy D20E ngành đường sắt mang đến là đầu máy diesel truyền động điện với tốc độ chạy tối đa 120 km/giờ do Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn quản lý, cung cấp cho khu vực miền Trung (Đoạn Đồng Hới-Diêu Trì).

Toa giường nằm SJourney là sản phẩm hạng sang do đường sắt Việt Nam và PYS Travel hợp tác và đưa vào khai thác từ tháng 12/2024. Trong toa được trang trí đẹp, có nhiều vị trí mạ vàng… toát lên sự sang trọng. Mỗi toa tàu SJourneychỉ có 3 buồng hạng VIP.

Toa VIP trên tàu Hoa Phượng Đỏ có mặt tại không gian trưng bày ngoài trời cũng được nhiều du khách quan tâm bởi được thiết kế với nội thất sang trọng, cửa bán tự động, màn hình LED và Wifi miễn phí nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm và lựa chọn cho du khách.

Đoàn tàu du lịch Hoa Phượng Đỏ tuyến Hà Nội-Hải Phòng chính thức được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đưa vào khai thác từ tháng 5/2025, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

Có mặt trong không gian trưng bày ngoài trời tại Triển lãm thành tựu đất nước, ông Nguyễn Ngọc Thuật, ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, cho hay: “Tôi có nhiều năm công tác trong ngành giao thông, cho dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn quan tâm đến sự phát triển của ngành, nhất là các thành tựu của ngành đường bộ, đường sắt. Ở không gian trưng bày, tôi ấn tượng nhất là đầu máy D20E ngành đường sắt mang đến. Đây là đầu máy diesel truyền động điện với tốc độ chạy tối đa 120 km/giờ do Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn quản lý, cung cấp cho khu vực miền Trung. Nhìn tổng thể đầu máy D20E có kỹ thuật sơn, gò tốt, độ bóng, hình thức và màu sắc đẹp, các thông số nhà sản xuất công bố cho thấy vận hành mạnh mẽ, tốc độ khá cao. Việc phát triển ngành đường sắt, trong đó có đầu máy và toa xe, nhất là những toa hạng sang ở Việt Nam đang có bước tiến xa."

Ông bày tỏ mong muốn ngành đường sắt được quan tâm đầu tư phát triển để có thêm những chuyến tàu có chất lượng cao hơn nữa, trình độ ngang bằng với các nước phát triển trên thế giới.

"Đất nước đang phát triển rất cần những đoàn tàu, một loại hình giao thông an toàn, tiện lợi, thân thiện môi trường và gắn bó mật thiết với lịch sử phát triển của dân tộc,” ông Thuật nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Hoan, quê ở xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh nhớ lại: "Hơn 30 năm đi làm ăn xa tại các địa bàn Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi có tới hàng chục chuyến về thăm quê hương rồi quay trở lại nơi làm việc. Thời điểm đó, phần lớn các chuyến đi của tôi và gia đình là tàu hỏa bởi thuận tiện và an toàn. Mỗi khi vào ga, chúng tôi lại được trải nghiệm các món ăn ngon, các món đặc sản của các địa phương tàu đi qua." Anh bày tỏ vui mừng vì những thành công của ngành Đường sắt Việt Nam với thành tựu quan trọng trong thời gian qua.

Thời gian tới, anh Hoan cho biết sẽ cùng gia đình có những chuyến đi xuyên Việt bằng tàu hỏa để trải nghiệm, cảm nhận vẻ đẹp các vùng miền của đất nước.

Cũng trong dịp này, ngành đường sắt còn trưng bày các thiết bị kỹ thuật cao, công nghệ và an toàn giao thông và ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ tiên tiến… Khách tham quan được trải nghiệm không gian trưng bày, tìm hiểu lịch sử và những bước tiến đổi mới của ngành Đường sắt Việt Nam.

Tuyến đường sắt đầu tiên của Việt Nam được khởi công xây dựng vào năm 1881 nối liền Sài Gòn với Mỹ Tho. Qua các giai đoạn hình thành và phát triển, đường sắt không chỉ trở thành một phương thức giao thông trọng yếu trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế-xã hội, trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam, gắn kết tình yêu quê hương đất nước./.

Hoàn thiện, phê duyệt chương trình Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt chương trình, kịch bản chi tiết Lễ bế mạc Triển lãm theo quy định.