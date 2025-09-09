Hoàn thiện, phê duyệt chương trình Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước

Ngày 8/9, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 8419/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính liên quan đến công tác tổ chức Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính có ý kiến chỉ đạo như sau: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 7870/VPCP-KGVX ngày 22/8/2025, trong đó lưu ý tập trung phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện chương trình, kịch bản, danh sách khách mời, chuẩn bị kỹ tài liệu, báo cáo, dự thảo nội dung phát biểu của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ, công việc liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/9/2025.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan liên quan rà soát kỹ danh sách và mời các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Triển lãm, các Đại sứ quán, tổ chức liên chính phủ có cơ quan đại diện tại Việt Nam, các kiều bào, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức, cá nhân có liên quan dự Lễ bế mạc Triển lãm, trước ngày 11/9/2025.

Khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt chương trình, kịch bản chi tiết Lễ bế mạc Triển lãm theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, khẩn trương, hiệu quả các công việc, nhiệm vụ được giao theo tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả,” chủ động xử lý các nhiệm vụ được phân công, những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền và quy định pháp luật, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Không gian trưng bày “95 năm cờ Đảng soi đường” thu hút đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp Lễ bế mạc Triển lãm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ công việc được giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và thời hạn theo quy định.

Từ ngày đầu mở cửa (28/8), Triển lãm thành tựu đất nước tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đến hết ngày 7/9/2025, tổng lượng khách đến tham quan đạt khoảng 6,5 triệu lượt người.

Số lượng khách đến Triển lãm đông nhất là vào ngày 1/9 với khoảng 1,05 triệu người; ngày 2/9 có khoảng 900.000 người và ngày 7/9 có khoảng 1 triệu người. Đây là các con số ấn tượng, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người dân với sự kiện trọng đại này.

Không gian hàng trưng bày của Bộ Ngoại Giao thu hút đông đảo du khách tham quan. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Để phục vụ đông đảo người dân đến tham quan thêm ý nghĩa, vui vẻ, an toàn, Ban tổ chức đã phối hợp với các đơn vị liên quan biểu diễn các chương trình nghệ thuật, đồng thời tổ chức chiếu phim miễn phí tại các địa điểm khu nhà A cùng nằm trong khu Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức bố trí các lực lượng trực thường xuyên hướng dẫn người dân gửi phương tiện đúng nơi quy định, chỉ dẫn để mọi người đến thăm các khu vực trưng bày, biểu diễn nghệ thuật, nơi ăn uống thuận tiện nhất.

Ban tổ chức cũng bố trí 12 quầy thông tin ở trong nhà và ngoài trời, tổ chức cấp phát cẩm nang thông tin miễn phí cho khách tham quan… để người dân không bị nhầm, bị lạc.

Triển lãm thành tựu đất nước tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sẽ kết thúc vào ngày 15/9/2025./.

Sau Quốc khánh, Triển lãm thành tựu đất nước vẫn giữ sức hút đặc biệt Những ngày qua, Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc đã đạt con số khách tham quan kỷ lục.