Không gian triển lãm "Khởi nghiệp kiến quốc” tại Triển lãm thành tựu đất nước

Không gian triển lãm “Khởi nghiệp kiến quốc" thể hiện sinh động quá trình hình thành, phát triển cùng đóng góp quan trọng của doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước trong 80 năm qua.

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Triển lãm thành tựu đất nước được tổ chức với quy mô toàn quốc, diễn ra từ ngày 28/8-15/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước, không gian triển lãm “Khởi nghiệp kiến quốc" thể hiện sinh động quá trình hình thành, phát triển cùng những đóng góp quan trọng của doanh nghiệp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội đất nước trong 80 năm qua; qua đó tôn vinh vai trò của doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, coi doanh nghiệp tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế./.

