Hải Phòng đưa đón miễn phí người dân tham quan Triển lãm thành tựu đất nước

Nắm bắt được nhu cầu của nhân dân mong muốn tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”, từ ngày 8-15/9, Hải Phòng bố trí xe miễn phí đưa đón người dân từ địa phương lên Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Để tạo thuận lợi cho nhân dân, thành phố bố trí hai điểm đón tại: Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (khu vực phía Tây Hải Phòng) và Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp (khu vực phía Đông Hải Phòng).

Xe đón người dân tại hai địa điểm trên tới triển lãm từ 8 giờ đến 8 giờ 30 buổi sáng; tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia từ 15 giờ đến 15 giờ 30 buổi chiều.

Người dân không cần đăng ký trước, chỉ cần có mặt đúng giờ tại điểm tập trung để được phục vụ.

Ngay sau khi thành phố ban hành chủ trương, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với 4 đơn vị lữ hành và 7 đơn vị vận tải để bố trí phương tiện, bảo đảm việc đưa đón người dân được thuận tiện, thoải mái.

Trong ngày đầu tiên triển khai chương trình, rất đông người dân đã đến sớm để lên chuyến xe để tham quan triển lãm. (Ảnh: TTXVN phát)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cùng các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh truyền thông, phổ biến rộng rãi chương trình đưa đón nhân dân đi tham quan triển lãm.

Người dân sẽ được miễn phí nước uống, vé xem nghệ thuật và vé vào cổng Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Trên các chuyến xe, đơn vị phục vụ sẽ giới thiệu sơ đồ, tour tuyến và hướng tham quan, giúp người dân có trải nghiệm trọn vẹn và hiệu quả.

Ngay trong sáng 8/9, ngày đầu tiên triển khai chương trình đã có hơn 430 người tham gia, trong đó có nhiều người cao tuổi.

Thành phố Hải Phòng đã bố trí 11 xe đưa người dân đi tham quan Triển lãm. Cụ thể, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp có 7 xe 45 chỗ, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông có 4 xe 29 chỗ phục vụ người dân.

Chương trình nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của nhiều đơn vị vận tải cùng các doanh nghiệp.

Chị Bùi Thị Xim (phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng) cho biết mình vui mừng trước sự quan tâm của thành phố; cho rằng đây là cơ hội để nhiều người dân hiểu rõ hơn về lịch sử, quá trình phát triển không chỉ của Hải Phòng mà còn của các địa phương, các ngành trong cả nước.

Chị Xim cũng cho biết trước đó, nhiều doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn đã thuê tour đưa cán bộ, người lao động đi tham quan, với chi phí khoảng 650.000 đồng/người/lần.

Vì vậy, việc thành phố triển khai chương trình đưa đón miễn phí đã tạo điều kiện thuận lợi và nhận được sự hưởng ứng, phấn khởi của đông đảo nhân dân.

Theo thống kê, từ ngày 28/8 đến hết ngày 6/9, tại 2 khu vực triển lãm trong nhà và ngoài trời của thành phố Hải Phòng ở Triển lãm thành tựu đất nước đã tiếp đón hơn 205.000 lượt khách tham quan. Ngày 7/9, có khoảng 20.000 lượt khách tham quan.

Không gian triển lãm ngoài trời của Hải Phòng rộng gần 10.000m2 có chủ đề “Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng vươn mình cùng đất nước” có sự tham gia của 80 gian hàng.

Không gian trưng bày trong nhà có 11 nhóm chuyên đề chính chia thành 5 phân khu qua 5 điểm đến, tái hiện một Hải Phòng suốt chiều dài 80 năm qua từng giai đoạn lịch sử.

Qua những hình ảnh, hiện vật, tư liệu và các sản phẩm đa phương tiện, Hải Phòng giới thiệu về một thành phố năng động, giàu bản sắc đang bứt phá, hội nhập, khát vọng vươn mình trở thành một trung tâm thương mại, logistics và công nghiệp toàn cầu.

Du khách ấn tượng tốt về nội dung, không gian trải nghiệm, sản phẩm trưng bày đa dạng, độc đáo, sự phong phú và đặc trưng của các gian hàng ẩm thực.

Nhiều du khách trong đó có những du khách nước ngoài cũng đã viết cảm nhận về khu triển lãm của thành phố./.

