Phân luồng phục vụ Triển lãm thành tựu đất nước: Tuyến đường nào bị tạm cấm?

Thời gian nhân dân tham quan Triển lãm Thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội) đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp tục kéo dài từ ngày 6 đến 15/9 theo Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 2/9/2025.

Để đảm bảo an toàn giao thông và phòng ngừa ùn tắc, ngày 5/9, Công an thành phố Hà Nội thông báo tiếp tục phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Cụ thể, từ 6 giờ đến 24 giờ hằng ngày, từ 6-15/9, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tạm cấm các xe ôtô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500kg trở lên, xe ôtô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với xe tải khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 3.500kg, xe khách dưới 29 chỗ và xe ôtô cá nhân, xe môtô hoạt động trên một số tuyến đường: Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau: các phương tiện từ các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh,... đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên... đi theo tuyến cầu Thanh Trì, Vành đai 3, Võ Văn Kiệt hoặc Cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, Quốc lộ 18, Võ Văn Kiệt... và ngược lại.

Các phương tiện từ Quốc lộ 3 đến nút giao Xuân Canh và nút giao Bắc Thăng Long-Vực Dê đi theo hướng đường Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt. Các phương tiện từ sân bay Nội Bài đi Võ Nguyên Giáp-Quốc lộ 18 đi Võ Văn Kiệt hoặc Cao tốc Hà Nội, Bắc Giang.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/1/2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 2/10/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội) và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Công an thành phố đề nghị Sở Xây dựng căn cứ vào thông báo phân luồng để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo.

Trong thời gian tổ chức cấm và tạm cấm, Công an thành phố yêu cầu tất cả người và phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng, hỗ trợ lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ./.

