Kéo dài thời gian Triển lãm Thành tựu đất nước đến hết ngày 15/9/2025

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 155/CĐ-TTg về việc kéo dài thời gian Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Công điện gửi đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia Triển lãm.

Công điện nêu rõ: Từ ngày 28/8/2025, Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề: "80 năm Hành trình Độc lập- Tự do-Hạnh phúc" (sau đây gọi tắt là Triển lãm) được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Triển lãm không chỉ là dịp để tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới và phát triển bền vững của đất nước; quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng với quốc tế; mà đây còn là cơ hội để mọi người dân được trực tiếp trải nghiệm và thụ hưởng những thành quả phát triển to lớn của đất nước.

Bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian kéo dài Triển lãm

Nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo điều kiện để nhân dân có thêm thời gian tham quan và trải nghiệm các hoạt động, sự kiện tại Triển lãm, trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian Triển lãm đến hết ngày 15/9/2025 và yêu cầu:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát kỹ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động triển lãm và các sự kiện liên quan, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, tạo thuận lợi cho nhân dân, các tổ chức, cá nhân liên quan tham quan Triển lãm và theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trao đổi, làm việc với Tập đoàn Vingroup và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan để giảm tối đa các chi phí về thuê mặt bằng, máy móc, trang thiết bị, vật liệu, nhân công và các chi phí liên quan khác; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và theo đúng quy định pháp luật.

Nhờ phong cách trẻ trung với không gian mở, Khu trưng bày của TTXVN tại Triển lãm thành tựu đất nước thu hút rất nhiều bạn trẻ đến tham quan, tìm hiểu. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan xác định rõ nhu cầu kinh phí cần ngân sách trung ương hỗ trợ đối với việc kéo dài thời gian Triển lãm, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và theo đúng quy định của pháp luật; tổng hợp, gửi Bộ Tài chính trước ngày 4/9/2025; trường hợp cần thiết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương tổ chức họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan để thống nhất về việc này.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát kỹ, tổng hợp kinh phí cần hỗ trợ từ ngân sách trung ương báo cáo cấp có thẩm quyền về việc cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ cho các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong thời gian kéo dài Triển lãm. Trường hợp cần thiết, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính trao đổi trực tiếp với đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thống nhất về việc này.

Bảo đảm an ninh, vệ sinh môi trường, tạo thuận lợi cho nhân dân tham quan Triển lãm

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết, bố trí nhân sự, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý, vận hành không gian trưng bày của đơn vị mình trong thời gian tổ chức triển lãm; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, tạo thuận lợi cho nhân dân, các tổ chức, cá nhân liên quan tham quan Triển lãm và theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trao đổi, làm việc với Tập đoàn Vingroup và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan để giảm tối đa các chi phí về thuê mặt bằng, máy móc, trang thiết bị, vật liệu, nhân công và các chi phí liên quan khác; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, chủ động rà soát kỹ, cân đối, bố trí, sắp xếp trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 đã được cấp có thẩm quyền giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động liên quan trong thời gian kéo dài triển lãm theo quy định.

Trường hợp cần thiết phải hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương, thì xác định rõ nhu cầu kinh phí cần bổ sung cho từng nhiệm vụ, hoạt động cụ thể, tổng hợp, báo cáo và đề xuất, kiến nghị gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 4/9/2025 để tổng hợp, gửi Bộ Tài chính để báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 5/9/2025; trong đó lưu ý việc xây dựng dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và theo đúng quy định của pháp luật.

Các địa phương tổ chức không gian ẩm thực bảo đảm duy trì nguồn hàng và chất lượng hàng hóa trong suốt thời gian diễn ra Triển lãm, bảo đảm phát huy bản sắc, tinh hoa ẩm thực của địa phương.

Các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc, khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc được phân công theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện này và các văn bản có liên quan. Trong quá trình thực hiện, chủ động xử lý các nhiệm vụ được giao, những khó khăn, vướng mắc (nếu có) theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Bộ Công an, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục bảo đảm các điều kiện tốt nhất về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, y tế cho Nhân dân, khách tham quan và cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện các nhiệm vụ của Triển lãm.

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thông tin, vận động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục tham gia trưng bày đến hết thời gian kéo dài Triển lãm.

Người dân có cơ hội chiêm ngưỡng các loại máy bay từ quá khứ đến hiện tại tại Triển lãm thành tựu đất nước. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương thông tin đến đông đảo nhân dân và khách tham quan về thời gian Triển lãm được kéo dài.

Tập đoàn Vingroup phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh; bảo đảm phương án về logistic, giao thông, y tế, an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường... trong thời gian kéo dài tổ chức Triển lãm; tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tiếp tục tham gia trưng bày và tổ chức các sự kiện đến hết thời gian kéo dài Triển lãm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; thường xuyên chỉ đạo, rà soát, kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình tổ chức Triển lãm; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền./.

