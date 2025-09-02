Máy bay chở Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước

Chiếc máy bay IL-14 từng chở Bác Hồ đang được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước, diễn ra từ ngày 28/8 đến hết 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Chiếc máy bay IL-14 là 1 trong 5 chiếc máy bay do Chính phủ Liên Xô viện trợ cho Việt Nam vào đầu năm 1957.

Máy bay có số hiệu VN-C482 được Chính phủ Liên Xô tặng riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, chiếc máy bay đặc biệt này là phương tiện chuyên chở Bác Hồ cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đi công tác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sau khi "hoàn thành sứ mệnh lịch sử" và dừng bay vào năm 1981, máy bay được bảo quản tại Bảo tàng Hàng không Việt Nam.

Chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 đã được Cục Hàng không Việt Nam di chuyển đến VEC để trưng bày trong thời gian diễn ra Triển lãm, phục vụ người dân tham quan./.