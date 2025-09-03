Multimedia

Gần 4 triệu lượt khách tham quan triển lãm thành tựu đất nước

Trong 6 ngày đầu mở cửa Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, Trung tâm Triển lãm Việt Nam đón gần 4 triệu khách tham quan, con số kỷ lục từ trước đến nay tại Việt Nam.

vna-potal-gan-4-trieu-luot-khach-tham-quan-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-8254656.jpg

Theo Ban Tổ chức, tổng cộng trong 6 ngày đầu mở cửa Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (28/8-2/9/2025), Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã đón gần 4 triệu khách tham quan - con số kỷ lục chưa từng có ở bất kỳ Triển lãm nào từ trước đến nay tại Việt Nam./.

