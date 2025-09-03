Multimedia

Kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu đất nước đến ngày 15/9

Trước lượng khách tham quan rất lớn trong những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ đồng ý quyết định kéo dài thời gian trưng bày đến ngày 15/9, tạo thêm cơ hội để nhân dân tham quan, trải nghiệm.

Triển lãm thành tựu đất nước khai mạc ngày 28/8/2025 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội). Theo kế hoạch ban đầu, triển lãm kéo dài đến 5/9.

Tuy nhiên, trước lượng khách tham quan rất lớn trong những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ đồng ý quyết định kéo dài thời gian trưng bày đến ngày 15/9, tạo thêm cơ hội để nhân dân tham quan, trải nghiệm, qua đó lan tỏa thông điệp về chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của đất nước./.

