Kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu đất nước đến ngày 15/9

Trước lượng khách tham quan rất lớn trong những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ đồng ý quyết định kéo dài thời gian trưng bày đến ngày 15/9, tạo thêm cơ hội để nhân dân tham quan, trải nghiệm.

Triển lãm thành tựu đất nước khai mạc ngày 28/8/2025 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội). Theo kế hoạch ban đầu, triển lãm kéo dài đến 5/9.

Tuy nhiên, trước lượng khách tham quan rất lớn trong những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ đồng ý quyết định kéo dài thời gian trưng bày đến ngày 15/9, tạo thêm cơ hội để nhân dân tham quan, trải nghiệm, qua đó lan tỏa thông điệp về chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của đất nước./.

Khu trưng bày của TTXVN tại Triển lãm thành tựu Đất nước thu hút giới trẻ Khu trưng bày của TTXVN thu hút được rất nhiều người dân, nhất là các bạn trẻ đến tim hiểu về các các sản phẩm thông tin có nội dung số, đa phương tiện.