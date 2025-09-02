Lãnh đạo hai nước Lào và Campuchia tham quan Triển lãm Thành tựu đất nước

Nhân dịp sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 2/9, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen làm Trưởng đoàn đã tham quan Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Đón đoàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, một số lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Lào và Campuchia tháp tùng.

Tham quan các khu trưng bày trong nhà và ngoài trời, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính giới thiệu với đoàn về Triển lãm Thành tựu đất nước với những thành tựu nổi bật trong 8 thập kỷ xây dựng và phát triển đất nước trên nhiều lĩnh vực: công nghiệp-công nghệ, nông nghiệp-nông thôn, an ninh-quốc phòng, đối ngoại, y tế, đầu tư-thương mại, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch.

Đây là triển lãm có quy mô toàn quốc, lớn nhất từ trước đến nay, trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, doanh nghiệp.

Triển lãm gồm 3 phân khu gồm: Phân khu trưng bày khái quát tại Nhà triển lãm Kim Quy; Phân khu triển lãm ngoài trời; Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa tại Nhà triển lãm khối A.

Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo hai nước Lào và Campuchia đã tham quan khu vực trung tâm của Triển lãm với chủ đề “95 năm cờ Đảng soi đường,” tái hiện khái quát những sự kiện quan trọng, mốc son chói lọi, thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng, do Báo Nhân Dân chủ trì; không gian 80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; không gian triển lãm Bộ Ngoại giao; khu trưng bày triển lãm vì tương lai xanh với các ngành chuyển đổi xanh của Tập đoàn Vingroup.

Đoàn cũng tham quan khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tại sân Nam với chủ đề “Thanh gươm và lá chắn.”

Không gian trưng bày về thành tựu của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam anh hùng với các vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cơ bản do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo và cải tiến./.

10 không gian chủ đề đầy cảm xúc tại Triển lãm Thành tựu đất nước Triển lãm Thành tựu đất nước tái hiện hành trình dân tộc qua 10 không gian chủ đề đặc sắc, mỗi không gian là một mảnh ghép sinh động, khắc họa chặng đường 80 năm của đất nước, con người Việt Nam.