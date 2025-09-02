Kéo dài thời gian Triển lãm Thành tựu đất nước thêm 10 đến 15 ngày

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá tình hình lượng khách đến thăm Triển lãm Thành tựu đất nước; báo cáo Thủ tướng việc có thể kéo dài thời gian tổ chức triển lãm.

Triển lãm Thành tựu đất nước khai mạc vào ngày 28/8 và dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 5/9.

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo điều kiện để nhân dân có thêm thời gian được tham quan, trải nghiệm Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tình hình thực tế và lượng khách đến thăm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc có thể kéo dài thời gian tổ chức triển lãm từ 10 đến 15 ngày so với kế hoạch ban đầu./.