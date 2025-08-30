Hà Nội: Bến xe 'đìu hiu' hành khách, các cầu sang Triển lãm ở Đông Anh tắc cứng

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (kéo dài 4 ngày, từ ngày 30/8-2/9), các bến xe tại Hà Nội rất ít hành khách đi và đến. Các tuyến đường cửa ngõ đông đúc phương tiện đi lại nhưng không bị ùn tắc.

Ghi nhận của phóng viên, tại Bến xe Giáp Bát, quầy bán vé xe khách đi về các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An… lác đác có vài người vào mua. Khu vực ghế ngồi chờ trong bến xe cũng khá vắng vẻ.

Tại khu vực xe khách chờ xuất bến, từng hàng dài xe xếp hàng đúng vị trí quy định đã nổ máy, chỉ chờ đón “thượng đế” lên xe. Tuy nhiên, lượng hành khách đi xe ít ỏi, số ghế ngồi trống còn rất nhiều.

Anh Trần Huy Hải, lái xe khách tuyến Hà Nội-Nam Định (nay tỉnh Ninh Bình) cho biết chưa bao giờ gặp cảnh ngày 2/9 cao điểm lại “đìu hiu” và vắng khách như ngày thường trong tuần.

“Có thể nhiều người dân chọn ở lại xem hoạt động diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 nên khá ít người về quê. Lượng hành khách đi xe chỉ đạt khoảng 50% hệ số sử dụng ghế. Hy vọng đến chiều tối nay sẽ đông khách,” anh Hải chia sẻ.

Tại Bến xe Mỹ Đình, khách đi lại đông nhất rơi vào tuyến Phú Thọ, Tuyên Quang nhưng cũng không mức ngồi chen chúc, đông nghịt khách như những năm trước.

Khu vực trước và trong Bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình thông thoáng. Lượng xe đi và đến đi theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng và không rơi vào cảnh ùn ứ.

Lãnh đạo Bến xe Giáp Bát cho biết do kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay diễn ra hoạt động như diễu binh, diễu hành nên nhiều người dân chọn ở lại thay vì về quê. Ngoài ra, một lượng lớn người dân chọn đi lại bằng phương tiện cá nhân, xe hợp đồng hoạt động đưa đón tận nhà cũng chính là nguyên nhân khiến bến vắng khách.

“Lượng xe xuất bến trong ngày đầu nghỉ lễ 2/9 tương đương với ngày thường (khoảng 500-600 xe). Bến xe chưa phải sử dụng đến xe tăng cường dù đã có dự phòng,” lãnh đạo Bến xe Giáp Bát nói.

Tại khu vực đường Giải Phóng, Ngọc Hồi, Phạm Hùng, Nguyễn Trãi… phương tiện rất đông nhưng vẫn lưu thông bình thường do không bị ùn tắc. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông đã có mặt tại các ngã tư đèn đỏ để phân luồng, phân làn xe đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trong khi các bến thưa vắng hành khách và giao thông ở các cửa ngõ Thủ đô đi lại bình thường thì tại một số cầu, xe cộ tắc cứng hàng giờ. Trên cầu Đông Trù, hướng sang Đông Anh, các phương tiện ùn tắc kéo dài cả cây số.

Một số hình ảnh về Bến xe Hà Nội, đường phố trong ngày đầu nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Bến xe Giáp Bát thưa thớt hành khách về quê dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Khu vực xe xuất bến chỉ có vài hành khách đi. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Khu vực nhà chờ của Bến xe Mỹ Đình cũng lác đác người ngồi. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Xe khách đi các tỉnh, thành xếp đúng vị trí tuyến để chờ đón các "thượng đế". (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Không nhiều hành khách chọn xe khách để về quê dịp nghỉ Lễ Quốc khánh. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Chỉ có một số tuyến xe đông nhưng cũng không hết số ghế sử dụng. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Đường Nguyễn Trãi đông đúc phương tiện di chuyển sau hoạt động tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Các phương tiện lưu thông bình thường và không bị ùn tắc nghiêm trọng. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Đường Phạm Hùng đông đúc phương tiện di chuyển. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Tuyến đường Giải Phóng xe di chuyển chậm và ùn ứ đoạn chờ đèn đỏ. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Đường Ngọc Hồi thông thoáng, không bị ùn tắc trong ngày đầu nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)