Bến xe Hà Nội vắng vẻ, khách bay tăng cao trước ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Chiều 29/8, ngày làm việc cuối cùng để trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày (từ ngày 30/8-2/9), Bến xe Hà Nội thưa thớt người dân đi đến để về quê. Trong khi đó, các sân bay lớn như Hà Nội và Tân Sơn Nhất, lượng khách đi lại tăng cao.

Tại Bến xe Giáp Bát, vào lúc 17h, nhiều quầy vé thưa vắng so với cùng kỳ những năm trước. Khu vực trong bến xe, tuyến xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh như: Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên,… khá vắng lặng, chưa có cảnh chen chúc,. Lượng xe xuất bến liên tục nhưng vẫn còn nhiều chỗ trống.

Trái ngược, Bến xe Nước Ngầm - nơi tập trung các tuyến đi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, lượng khách ngồi chờ đến giờ đi xe khá đông. Khu vực phòng chờ của một số nhà xe đã không còn ghế ngồi.

Anh Phạm Văn Thông, lái xe tuyến Hà Nội-thành phố Ninh Bình cho biết khách đi xe vào chiều nay không đông, xe xuất bến cũng chỉ hơn 60% số ghế. Trong ngày 30/8, thời điểm chính thức bước vào kỳ nghỉ thì lượng hành khách sẽ tăng mạnh hơn.

Tranh thủ kỳ nghỉ dài ngày để về thăm bố mẹ, tan giờ làm chiều nay, chị Nguyễn Thị Thoa (Ninh Bình) vội vã gọi taxi để ra Bến xe Giáp Bát đón xe về nhà nghỉ ngơi. Đến ngày 1/9, chị sẽ quay trở lại Thủ đô để đi xem hoạt động diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.

“Trong Bến xe Giáp Bát thưa thớt hành khách, giá vé nhà xe thu 80.000/lượt vẫn như ngày thường. Các tuyến xe về xã của tỉnh Ninh Bình cũng không đông đúc, xếp hàng chen lấn leo lên xe như năm trước,” chị Thoa chia sẻ.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết chiều nay lượng khách vẫn ổn định và không có đột biến so với các ngày bình thường. Dự báo, ngày 30/8, lượng khách sẽ tăng cao trên cả hai chiều đi và đến Hà Nội. Đặc biệt, ngày cao điểm 1-2/9, chiều đi khoảng 20.000-22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 10.000-12.000 lượt/ngày.

Với hàng không, theo ghi nhận của phóng viên, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, trong chiều nay, có rất đông hành khách đã xếp hàng làm thủ tục đi các chuyến bay đến một số điểm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Huế và Phú Quốc.

“Dự báo vào ngày cao điểm, Nội Bài có thể phục vụ gần 110.000 hành khách với 638 chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với dịp lễ Quốc khánh năm 2023. Sản lượng khai thác trong dịp lễ sẽ tăng trưởng đột biến. Dòng khách nội địa cũng được dự báo sẽ tăng cao khi hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về Thủ đô để tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ quốc gia được tổ chức nhân dịp nghỉ lễ 2/9 này,” ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho hay.

Theo thống kê của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), trong 5 ngày cao điểm dịp Lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 29/8-2/9), các sân bay trên cả nước dự kiến đón hơn 1,8 triệu lượt hành khách với khoảng 11.000 chuyến bay cất hạ cánh. Hành khách tập trung chủ yếu tại các sân bay lớn gồm Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc.

Cụ thể, ngày cao điểm 29/8, toàn mạng khai thác đạt khoảng 1.450 chuyến bay và 230.000 lượt khách. Trong đó, thị trường nội địa dự kiến có 7.000 chuyến bay, trung bình 1.400 chuyến/ngày, tăng 7% so với ngày thường trong tháng 8 và tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, phục vụ khoảng 1,1 triệu hành khách. Đối với quốc tế, sản lượng dự kiến đạt 4.000 chuyến bay, trung bình 800 chuyến/ngày, với khoảng 750.000 lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hai ngày cao điểm 30/8 và 2/9, sân bay này có thể phục vụ tới 750 chuyến bay với 130.000 hành khách/ngày, tuy nhiên việc đưa toàn bộ khai thác nội địa sang nhà ga T3 giúp nâng cao đáng kể công suất phục vụ.

Một số hình ảnh về Bến xe Hà Nội và Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài trong chiều 29/8.



Bến xe Giáp Bát khá vắng vẻ hành khách trong chiều ngày làm việc cuối cùng, trước khi bước vào kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Hành khách mua vé tại Bến xe Nước Ngầm. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Khá đông hành khách ngồi chờ để đến giờ ra xe xuất bến tại Bến xe Nước Ngầm. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Lối dẫn hành khách ra đón xe khách để về quê tại Bến xe Nước Ngầm. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Bến xe Nước Ngầm đã yêu cầu nhà xe tăng cường các phương tiện để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp 2/9. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Tại Sân bay Nội Bài, hành khách đang xếp hàng chờ làm thủ tục vé bay. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Dự báo vào ngày cao điểm, Nội Bài có thể phục vụ gần 110.000 hành khách với 638 chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với dịp lễ Quốc khánh năm 2023. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Nhân viên an ninh hàng không tại Sân bay Nội Bài kiểm tra giấy tờ hành khách trước khi vào khu vực soi chiếu để lên máy bay. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

