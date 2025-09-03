Triển lãm thành tựu đất nước đã đón hơn 3,93 triệu lượt khách tham quan

Trong những ngày qua, Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đón lượng khách tới tham quan rất lớn. Trong 6 ngày đầu mở cửa Triển lãm thành tựu đất nước (Từ 28/8-02/09/2025) đã có hơn 3,93 triệu lượt khách tới tham quan. Điều này phản ánh sự quan tâm sâu rộng của công chúng đối với sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và văn hóa quan trọng này.

Để phục vụ đông đảo người dân đến tham quan được an toàn, Ban tổ chức đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai 20 tuyến xe buýt; mở rộng các khu để phương tiện, khu dừng, đỗ xe đón khách; bố trí 12 quầy thông tin cả trong nhà và ngoài trời; tổ chức cấp phát cẩm nang thông tin miễn phí cho khách tham quan. Đặc biệt, hệ thống bảng biển chỉ dẫn được đặt khắp nơi. Lực lượng lễ tân, tình nguyện viên có gần 2.000 người.

Theo Ban tổ chức, dù đón lượng khách kỷ lục chưa từng có trong lịch sử triển lãm tại Việt Nam, nhưng các dịch vụ vẫn đảm bảo đầy đủ, chu đáo, sạch sẽ và an toàn cho khách tham quan.

Theo đánh giá sơ bộ, lượng khách tham quan vào ngày 3/9 giảm đáng kể so với hai ngày cao điểm trước đó, phần lớn là người cao tuổi, các cựu chiến binh… ở các tỉnh xa về. Người xem cũng có không gian để cảm nhận được hết những sự độc đáo, hấp dẫn của triển lãm cũng như tự hào hơn về những thành tựu nổi bật của đất nước.

Để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo điều kiện để nhân dân có thêm thời gian tham quan và trải nghiệm các hoạt động, sự kiện tại Triển lãm, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 155/CĐ-TTg về việc kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đến hết ngày 15/9/2025./.

