Cảm nhận nhịp sống đô thị Mexico qua triển lãm nghệ thuật đương đại 'Xin chào'

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mexico, Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam tổ chức triển lãm “Hola - Xin chào” giới thiệu tác phẩm của hai nghệ sỹ Rubén Gutiérrez và Aarón Eivet.

Triển lãm diễn ra từ ngày 12/9 đến ngày 12/10 tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA), Hà Nội.

Theo Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín, triển lãm gồm các tác phẩm được sáng tạo dành riêng cho công chúng Việt Nam.

“Cùng với các sự kiện văn hóa mà chúng tôi đã tổ chức trong năm nay, triển lãm này góp phần đưa công chúng Việt Nam đến gần hơn với sự đa dạng và phong phú vô tận của nghệ thuật và văn hóa Mexico. Đây là cách tuyệt vời để tiếp tục kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Mexico và Việt Nam,” Đại sứ bày tỏ.

Triển lãm mang đến các tác phẩm tranh tường khổ lớn, các tác phẩm sắp đặt, video, tranh vẽ, ảnh chụp và tranh in lụa mang đậm chất nghệ thuật đô thị, đồng thời gắn liền với các nền văn minh cổ đại và văn hóa đại chúng của Mexico.

Một tác phẩm đậm chất nghệ thuật đô thị Mexico.

Rubén Gutiérrez và Aarón Eivet là hai nghệ sỹ nổi bật của nghệ thuật đương đại Mexico.

Gutiérrez có hoạt động nghệ thuật đa dạng, từ điện ảnh, nhiếp ảnh, hội họa đến văn chương, với những chủ đề như ký ức, sự phản kháng và việc kiến tạo thế giới tưởng tượng. Tác phẩm của ông kết hợp yếu tố riêng tư và tập thể, mở ra những không gian tượng trưng cho sự cư ngụ và khả năng thích ứng trước bối cảnh khủng hoảng của xã hội.

Trong khi đó, Aarón Eivet sáng tạo từ việc thử nghiệm với hình ảnh và đồ vật đời thường, sử dụng những yếu tố từ văn hóa đại chúng Mexico để tái định hình trong nghệ thuật đồ họa hoặc các cấu trúc điêu khắc. Tác phẩm của ông khai thác sự mong manh và sức mạnh thẩm mỹ của những yếu tố này, khơi gợi những câu chuyện gắn kết với ký ức tập thể, xã hội và cảm xúc.

Với những sáng tạo độc đáo, cả hai nghệ sỹ đại diện cho sức sống và sự đổi mới của nghệ thuật đương đại tại Monterrey - một thành phố công nghiệp và hội nhập nằm tại miền Bắc Mexico, gần Hoa Kỳ, được biết đến là trung tâm của những sáng tạo nghệ thuật táo bạo và thử nghiệm trên nhiều loại hình nghệ thuật.

Trong khuôn khổ triển lãm, hai nghệ sỹ sẽ có chương trình hoạt động phong phú, bao gồm các buổi trò chuyện với sinh viên, workshop trải nghiệm in lụa và các cuộc gặp gỡ với nghệ sỹ trẻ Việt Nam.

Chia sẻ cảm xúc của mình, nghệ sỹ Rubén Gutiérrez cho biết: “Triển lãm này là một cây cầu biểu tượng, mở ra cuộc đối thoại giữa hai quốc gia lớn như Mexico và Việt Nam - với lịch sử và cảm xúc riêng, nhưng đều được hình thành bởi quá trình phản kháng và ký ức xuyên suốt chiều dài lịch sử. Điều này cũng đặt nền móng cho những trao đổi nghệ thuật đương đại trong tương lai, góp phần thắt chặt mối liên hệ giữa hai khu vực.”

Bà Nguyễn Trà My, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), bày tỏ sự vinh dự khi đồng hành cùng Đại sứ quán Mexico giới thiệu tới công chúng triển lãm ý nghĩa này.

“VCCA luôn mong muốn kết nối nghệ sỹ với cộng đồng, tác phẩm với người yêu cái đẹp, nghệ thuật Việt Nam với nghệ thuật thế giới,” bà Nguyễn Trà My nói./.

Lễ khai mạc triển lãm diễn ra vào 18h30 ngày 16/9 (nhân kỷ niệm Quốc khánh Mexico) tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), B1-R3 Vincom Mega Mall Royal City, 72A Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội.