“Việt Nam: Điểm đến đầy hứa hẹn” tỏa sáng giữa lòng thủ đô Mexico

Hơn 40 bức ảnh tại Triển lãm “Việt Nam: Điểm đến đầy hứa hẹn” đã mang đến cho người dân thủ đô Mexico cũng như du khách hành trình khám phá đầy màu sắc và lý thú về một Việt Nam hùng cường song cũng thật quyến rũ.

Khai mạc hôm 29/8 theo giờ địa phương, triển lãm do chính quyền thủ đô Mexico City phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico tổ chức tại Đại lộ Paseo de la Reforma nhân 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1975-2025).

Phát biểu khai mạc triển lãm, đại diện chính quyền sở tại, bà Rocío Lombera González - Tổng điều phối Hợp tác Quốc tế chính quyền thủ đô Mexico City - nhấn mạnh thông qua hơn 40 bức ảnh sống động đầy màu sắc, người dân thành phố và du khách có cơ hội được khám phá thêm về vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, cũng như những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Được tổ chức tại Paseo de la Reforma, đại lộ trung tâm mang tính biểu tượng không chỉ của thủ đô Mexico City mà còn của đất nước Mexico, bà González, đồng thời là kiến trúc sư nổi tiếng của Mexico, cho biết dự kiến triển lãm ảnh “Việt Nam: Điểm đến đầy hứa hẹn” sẽ thu hút hàng trăm ngàn khách tham quan trong thời gian diễn ra từ ngày 29/8-29/9.

Người dân thủ đô Mexico City xem ảnh tại triển lãm. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Tiếp lời kiến trúc sư Rocío Lombera González, phát biểu trước sự tham dự của hàng chục khách mời bao gồm lãnh đạo thành phố và phái đoàn ngoại giao quốc tế, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải thay mặt Chính phủ Việt Nam gửi lời cảm ơn tới chính quyền thủ đô Mexico City và Bộ Ngoại giao Mexico đã hỗ trợ Đại sứ quán trong việc tổ chức sự kiện đầy ý nghĩa này.

Theo Đại sứ Nguyễn Văn Hải, được tổ chức trong những ngày Thu tháng Tám, thời điểm Việt Nam chuẩn bị bước sang cột mốc 80 năm lập quốc, triển lãm mang thông điệp đầy ý nghĩa gửi đến bạn bè Mexico về một Việt Nam tươi đẹp, giàu truyền thống văn hóa, yêu chuộng hòa bình, mến khách, cũng như là một điểm đến đầy hứa hẹn về thương mại-đầu tư.

Đại sứ Nguyễn Văn Hải bày tỏ hy vọng triển lãm sẽ phần nào lột tả được vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống thường nhật của người dân, cũng như những thành tựu trong công cuộc đổi mới và phát triển của Việt Nam - một đất nước thân thiện và luôn mở rộng vòng tay với bạn bè quốc tế.

Theo Đại sứ, thông qua những thông điệp mà triển lãm “Việt Nam: Điểm đến đầy hứa hẹn” mang lại, người dân hai nước sẽ có thêm cơ hội hiểu biết và gần gũi hơn, qua đó góp phần tiếp tục tăng cường cũng như làm sâu sắc mối quan hệ đoàn kết và hữu nghị vốn có giữa hai quốc gia.

Trong khi đó, là người đã có nhiều năm công tác tại Việt Nam, ông Fernando Gonzalez Saiffe - Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Mexico (SRE) - bày tỏ xúc động sau khi xem những bức ảnh về Việt Nam, quốc gia mà ông từng gắn bó và yêu quý. Theo ông Saiffe, trong giai đoạn kể từ ngày ông kết thúc nhiệm kỳ tại Hà Nội, Việt Nam đã chứng kiến nhiều đổi thay tích cực cùng các thành tựu phát triển vượt bậc về kinh tế-xã hội.

Chúc mừng Chính phủ và Nhân dân Việt Nam nhân 80 năm Quốc khánh, Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Mexico, nêu rõ 8 thập kỷ qua là một chặng đường đầy thăng trầm và kỳ tích của Việt Nam. Đất nước Việt Nam hôm nay không chỉ là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế mà còn là biểu tượng của tinh thần kiên cường và khát vọng vươn lên.

Ông Fernando Gonzalez Saiffe, Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Mexico (SRE) phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Trước đó, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức nhiều sự kiện ý nghĩa như Ngày Văn hóa Việt Nam, Triển lãm ảnh và ẩm thực Việt tại Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM), Hội thảo về 50 năm quan hệ ngoại giao tại Đại học Tự trị Metropolitana (UAM), hay các hoạt động quảng bá tại thành phố Taxco, bang Guerrero.

Trong thời gian tới, dự kiến Đại sứ quán sẽ phối hợp với chính quyền sở tại tổ chức hàng loạt sự kiện như “Tuần lễ Việt Nam” tại Thượng viện Mexico, ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ do Học viện Ngoại giao Matías Romero phát hành…, qua đó tiếp tục khẳng định tình hữu nghị và hợp tác ngày càng gắn bó./.

50 quan hệ Việt Nam-Mexico: Nắm chặt tay bước vào giai đoạn phát triển mới Theo Đại sứ Nguyễn Văn Hải, đã đến lúc Việt Nam và Mexico cần nâng tầm quan hệ lên Đối tác toàn diện, hướng tới Đối tác chiến lược nhằm mang lại nhiều lợi ích to lớn.