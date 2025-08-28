Tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại thành phố Sydney

Tối 28/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Sydney (Australia) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách bang New South Wales, bang Queensland và bang Nam Australia; ông Benjamin Franklin - Chủ tịch Thượng viện bang New South Wales; ông Steve Whan - Bộ trưởng Bộ Kỹ năng, Đào tạo nghề và Giáo dục đại học bang New South Wales; ông Michael John Daley - Bộ trưởng Tư pháp bang New South Wales; đại diện các đoàn lãnh sự ở thành phố Sydney; cùng gần 200 khách mời là đại diện các thành phố Sydney, Ryde, Paramatta, Liverpool, Woollahra…

Ngoài ra, còn có đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; các chuyên gia, học giả, đội ngũ trí thức làm việc trong các học viện, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, các ngành công nghiệp, hội sinh viên và đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống, làm việc tại Australia…

Mở đầu buổi lễ, trong không khí trang trọng, các đại biểu không khỏi xúc động khi cùng nghe quốc ca Việt Nam và Australia lần lượt vang lên.

Bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức, thay mặt Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, ông Lê Tấn Tới nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, gửi tới các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Australia, các cơ quan bên cạnh và toàn thể cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại quốc gia châu Đại Dương lời thăm hỏi thân tình và những tình cảm ấm áp từ quê nhà.

Ông khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến đồng bào sống xa Tổ quốc, coi đây là một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Lê Tấn Tới bày tỏ tự hào về một nước Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động và sáng tạo; một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần xây dựng môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; một quốc gia đang từng bước hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, hòa bình, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Để có được những thành tích trên, ông Lê Tấn Tới khẳng định Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có Australia. Sự gắn kết ngày càng khăng khít giữa Việt Nam và Australia thể hiện độ chín và tính toàn diện, chiến lược của quan hệ song phương, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như chính trị, thương mại-đầu tư, giáo dục đào tạo, quốc phòng-an ninh, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, chống buôn người và đưa người di cư bất hợp pháp...

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước là bước ngoặt giúp mở rộng hợp tác song phương sang các lĩnh vực của thời đại như chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, thể hiện rõ hơn mức độ tin cậy chiến lược sâu rộng của hai nước.

Ông Lê Tấn Tới ghi nhận sự đóng góp to lớn của các cán bộ ngoại giao Việt Nam ở Australia trong thành tựu chung về quan hệ ngoại giao của hai nước, đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam tại quốc gia châu Đại Dương này.

Ông tin tưởng toàn thể cán bộ, nhân viên ngoại giao Việt Nam ở Australia nói chung sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao; đồng thời bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Australia phát huy truyền thống dân tộc, tinh thần tương thân tương ái, tuân thủ pháp luật của nước sở tại và hội nhập tích cực, đóng góp cho sự phát triển hai nước nói riêng, cũng như mối quan hệ Việt Nam-Australia nói chung; giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa của người Việt, tiếp tục đem tâm huyết, trí lực để xây dựng quê hương, đất nước.

Trong bài phát biểu chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam, ông Benjamin Franklin, Chủ tịch Thượng viện bang New South Wales, đã nhắc lại khoảnh khắc đáng nhớ của ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng tại Quảng trường Ba Đình và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Những lời của Người tuyên bố về tự do, thống nhất và quyền tự quyết của một dân tộc vẫn vang vọng qua nhiều thập kỷ, nhắc nhở mọi người rằng khát vọng tự do và phẩm giá là phổ quát, không chỉ thuộc về một dân tộc mà là của toàn thể nhân loại.

Ông Benjamin Franklin, Chủ tịch Thượng viện bang New South Wales, phát biểu chúc mừng. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Ông Franklin nhận định trong nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Australia và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ đối tác sâu sắc; là đối tác chiến lược, hợp tác về quốc phòng và an ninh, thương mại và đầu tư, giáo dục và khoa học; có chung cam kết đối với sự ổn định và hòa bình khu vực.

Mối quan hệ gắn kết hai nước không chỉ mang tính chiến lược hay ngoại giao, mà còn mang đậm tính nhân văn sâu sắc.

Tại bang New South Wales, cộng đồng người Việt đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong xã hội Australia, làm giàu thêm nền văn hóa, củng cố nền kinh tế của quốc gia châu Đại Dương và giúp Australia hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới.

Ông Franklin khẳng định lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam là dịp để tôn vinh lòng dũng cảm của quá khứ, những thành tựu của hiện tại và những hứa hẹn cho tương lai.

Đồng thời, ông gửi lời chúc mừng sâu sắc nhất tới đất nước và nhân dân Việt Nam, bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa hai nước ngày càng gắn bó, ánh sáng của tình hữu nghị Australia-Việt Nam sẽ tỏa sáng rực rỡ trong những năm tới.

Các khách mời tham dự buổi lễ đã được xem một đoạn video phác họa ngắn gọn nhưng đầy đủ hành trình 80 năm dựng nước, giữ nước và phát triển của Việt Nam, sự hội nhập quốc tế và chung tay gìn giữ hòa bình của “Đất nước hình chữ S” cũng như lòng tin sắt đá vào một tương lai rực rỡ với lời khẳng định “Việt Nam hôm nay là hành trình vươn tới ngày mai hùng tráng, nơi những khát vọng bay cao, bay xa trong kỷ nguyên vươn mình của mình dân tộc.”

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN bên lề lễ kỷ niệm, ông Steve Whan, Bộ trưởng Bộ Kỹ năng, Đào tạo nghề và Giáo dục đại học bang New South Wales, gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đồng thời bày tỏ vui mừng khi bang New South Wales có mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam.

Ông cho biết bản thân đã đến thăm Việt Nam nhiều lần và chứng kiến sự phát triển của Việt Nam trong những năm qua, cảm thấy ấn tượng trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Whan khẳng định tương lai của mối quan hệ giữa Việt Nam và bang New South Wales rất tươi sáng, và hai bên có thể phát triển hơn nữa các mối quan hệ thương mại, giáo dục, dịch vụ và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Hòa chung không khí vui mừng và phấn khởi của buổi lễ kỷ niệm Tết Độc lập, anh Bùi Đình Duy, Giám đốc phụ trách sản xuất của FPT tại Australia và New Zealand, chia sẻ buổi lễ giúp anh phần nào vơi đi nỗi nhớ quê hương, nhất là trong những ngày này khi đất nước đang tưng bừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của đất nước trong những năm gần đây, bản thân anh và rất nhiều người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Australia đều thấy rất tự hào. Anh nhắc lại, lúc sinh thời, Bác Hồ từng mong ước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu, và hiện giờ, đất nước đã làm điều đó.

Không giấu được sự xúc động khi lần đầu tiên tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh tại thành phố Sydney, em Trần Nguyễn Quỳnh Hương, vừa tốt nghiệp thạc sỹ tại trường Macquarie, cho biết đây là niềm vinh dự đối với em.

Em tự hào khi thấy đất nước phát triển mạnh mẽ, tự hào được là người Việt Nam bởi trong mắt bạn bè quốc tế, con người Việt Nam luôn thân thiện, dễ mến, hòa đồng, chăm chỉ và giỏi giang nên nhận được rất nhiều thiện cảm.

Trong bầu không khí ấm áp và thân tình, các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm đã cùng nhau nâng ly chúc mừng ngày Tết Độc lập của Việt Nam, chúc mừng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Australia, cùng trò chuyện, giao lưu và tận hưởng khoảng thời gian ấm áp, tràn đầy niềm tự hào và tình hữu nghị./.

