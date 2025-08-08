Những phát triển và thay đổi của Việt Nam dưới góc nhìn chuyên gia Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 8/8, tại Trường Chính sách công Crawford thuộc Đại học Quốc gia Australia (ANU) đã diễn ra cuộc hội thảo cập nhật tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường và nông nghiệp của Việt Nam trong một năm qua, đồng thời đưa ra những đánh giá khái quát, sơ bộ để những người tham dự có được cái nhìn rõ nét hơn về “Đất nước hình chữ S.”

Tham dự cuộc hội thảo có bà Robyn Mudie - Trợ lý Bí thư thứ nhất, Ban Khu vực Đông Nam Á và lục địa thuộc Văn phòng Đông Nam Á tại Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), nguyên Đại sứ Australia tại Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2022; Phó Đại sứ Việt Nam tại Australia Nghiêm Xuân Hòa; Giáo sư Janine O’Flynn, Giám đốc Trường Chính sách Công Crawford; các diễn giả chính gồm Giáo sư Carl Thayer (thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales), Giáo sư Chu Hoàng Long, Tiến sỹ Nguyễn Nhật Mai, Tiến sỹ Đỗ Nam Thắng, Tiến sỹ Lê Thị Hà Liên… tất cả đều là những chuyên gia và nhà nghiên cứu của Trường Chính sách công Crawford; cùng đông đảo các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia, học giả đến từ các tổ chức nghiên cứu muốn tìm hiểu thông tin và quan tâm đến Việt Nam.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Phát biểu khai mạc, bà Robyn Mudie đánh giá cao ý nghĩa của cuộc hội thảo, coi đây là nền tảng để nâng cao sự hiểu biết về những thay đổi lớn của Việt Nam khi các diễn giả tham gia hội thảo là những chuyên gia đầu ngành về quốc gia Đông Nam Á này.



Theo bà Mudie, Chính phủ Việt Nam đã đặt nền móng cho một chương trình nghị sự và tăng trưởng chuyển đổi mới, thời đại của sự trỗi dậy quốc gia. Bà cho biết Australia đang hợp tác với Việt Nam để giải quyết các thách thức của tình trạng biến đổi khí hậu và phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, khẳng định chuyển đổi năng lượng là một trong những trọng tâm quan trọng nhất của mối quan hệ song phương nhằm bắt kịp với sự phát triển của thế giới.



Bà Mudie nhận định Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của Đông Nam Á, là thành viên quan trọng của khu vực này trong việc hiện thực hóa tầm nhìn chung của hai nước về một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng.



Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN bên lề cuộc hội thảo, Giáo sư Carl Thayer bày tỏ ấn tượng về việc Việt Nam thực hiện một chương trình tái cơ cấu lớn, được đẩy nhanh tốc độ ngay từ cấp phường, xã.

Giáo sư Carl Thayer cho rằng việc các bộ được sáp nhập, các tổ chức Đảng được sắp xếp lại sẽ tạo động lực cho Việt Nam trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIV.



Theo Giáo sư Carl Thayer, Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ đánh dấu sự khởi đầu một kỷ nguyên mới của Việt Nam. Lợi thế của Việt Nam là sự ổn định đều đặn trong suốt 5 năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, các chính sách mà Việt Nam áp dụng, vốn hợp lý và mạnh mẽ, giờ đây cần phải linh hoạt và có những phản ứng nhanh chóng khi cần thiết, đồng thời tận dụng các cơ hội.



Giáo sư Chu Hoàng Long, chuyên gia kinh tế tại Trường chính sách công Crawford thuộc ANU, trả lời phỏng vấn PV TTXVN tại Australia. (Ảnh: Văn Linh/TTXVN)

Chia sẻ sau hội thảo, Giáo sư Chu Hoàng Long nhận định sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong nửa đầu năm nay rất khả quan, với con số tăng trưởng khá cao và ấn tượng là 7,5%, bất chấp việc thực hiện chương trình cải cách tinh giảm bộ máy, vốn được cho là cũng phần nào làm ảnh hưởng đến hiệu suất. Đây có thể được coi là một tín hiệu tích cực.



Giáo sư Chu Hoàng Long bày tỏ hy vọng trong 6 tháng cuối năm 2025, nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển nhanh hơn và nếu tiếp tục đà tăng trưởng này, kinh tế Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% cho cả năm 2025.



Trong bối cảnh thương mại toàn cầu bất ổn, mặc dù đánh giá Việt Nam đã có những bước đi rất tích cực và chủ động trong đàm phán với Mỹ và ổn định thị trường xuất khẩu của mình, song Giáo sư Chu Hoàng Long khuyến nghị Việt Nam nên thận trọng khi lên kế hoạch cho quá trình phát triển kinh tế vào cuối năm 2025.



Theo ông, Việt Nam có rất nhiều lợi thế, và một trong số đó chính là Việt Nam thân thiện, “làm bạn với tất cả các nước.” Dù thế giới có nhiều biến động, song việc Việt Nam có mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước là yếu tố quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu và môi trường đầu tư của Việt Nam.

Khi các nơi khác bất ổn, dòng vốn sẽ được dịch chuyển sang những đất nước có điều kiện kinh doanh ổn định hơn. Đây là một trong những điểm rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam không chỉ trong giai đoạn nửa cuối năm 2025 mà còn cả trong những năm tiếp theo.



Ngoài ra, Giáo sư Chu Hoàng Long cũng kỳ vọng rằng sau một thời gian Việt Nam thực hiện sắp xếp lại bộ máy, tiến trình này sẽ phát huy tác dụng và làm cho nền kinh tế vận hành trơn tru hơn, mang lại năng suất lao động cao hơn.



Trong khi đó, Tiến sỹ Đỗ Nam Thắng cho rằng cải cách giao thông đô thị là cần thiết nhưng không phải là giải pháp duy nhất cho ô nhiễm không khí ở Hà Nội, cần phối hợp các chiến lược liên tỉnh và quốc gia, giải quyết tình trạng đốt rác ngoài trời và xử lý chất thải nông nghiệp. Ông cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa Australia và Việt Nam là rất lớn trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, quy hoạch đô thị, năng lượng tái tạo.



Tiến sỹ Lê Thị Hà Liên nhận định ngành nông nghiệp Việt Nam đang trên đà hướng tới đạt được các mục tiêu năm 2025. Trong giai đoạn mới này, nông nghiệp vẫn là một lợi thế so sánh của đất nước, với tầm nhìn về sự phát triển hướng đến chất lượng và phát thải thấp. Năng suất, chất lượng, tính bền vững và chuyển đổi lao động công bằng cũng là những yếu tố rất quan trọng.



Theo Tiến sỹ Lê Thị Hà Liên, Việt Nam và Australia có tiềm năng rất lớn trong hợp tác thương mại, đầu tư, xuất khẩu lao động, nghiên cứu và đổi mới, cải cách chính sách và thể chế./.

