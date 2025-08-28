50 quan hệ Việt Nam-Mexico: Nắm chặt tay bước vào giai đoạn phát triển mới

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trả lời phỏng vấn tờ Mundo Internacional, tạp chí đối ngoại hàng đầu tại Mexico và Mỹ Latinh nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025) và 80 năm Quốc khánh (1945-2025), Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải đã điểm lại những mốc son đáng nhớ trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Mexico.

Trong đó, ông nhấn mạnh ngay sau thắng lợi lịch sử ngày 30/4/1975, Mexico đã trở thành quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên và là một trong những nước đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam thống nhất. Kể từ dấu mốc lịch sử đó, dựa trên nền tảng chính trị tin cậy, cùng chia sẻ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và sự tôn trọng lẫn nhau, mối quan hệ hữu nghị truyền thống ấy ngày càng được nuôi dưỡng, mở rộng và phát triển toàn diện.



Mexico hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam cũng đã vươn lên trở thành đối tác thương mại đứng đầu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) của Mexico.



Theo Đại sứ Nguyễn Văn Hải, đã đến lúc Việt Nam và Mexico cần nâng tầm quan hệ lên Đối tác toàn diện, hướng tới Đối tác chiến lược nhằm mang lại nhiều lợi ích to lớn và toàn diện, không chỉ về mặt chính trị mà còn cả về kinh tế, văn hóa và an ninh, cũng như những lợi ích cụ thể, thiết thực hơn nữa cho nhân dân hai nước.



Tại cuộc phỏng vấn, Đại sứ Nguyễn Văn Hải đặc biệt coi trọng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025) - một cột mốc đánh dấu nửa thế kỷ tình hữu nghị bền chặt và hợp tác hiệu quả.

Nhìn lại chặng đường ấy, ông cho rằng, quan hệ song phương đã liên tục được củng cố trên nhiều lĩnh vực.

Chính trị - ngoại giao được ghi dấu bằng cơ chế Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao, cùng các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước, gần đây nhất là cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Claudia Sheinbaum bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Brazil tháng 11/2024.



Liên quan quan hệ song phương, Đại sứ Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh nhờ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng bình quân 15% mỗi năm, đạt 15 tỷ USD vào năm 2024, tăng tới 27,5% so với năm trước.

Trong khi đó, về lĩnh vực văn hóa – giáo dục, Hiệp định hợp tác ký từ năm 2002 đã trở thành cầu nối bền vững, giúp rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường hiểu biết và củng cố tình bạn truyền thống.

An ninh - quốc phòng cũng chứng kiến bước phát triển mới với việc hai bên ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác. Bên cạnh đó, sự kiện Việt Nam mở Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tại Mexico City cuối năm 2024 được coi là dấu mốc quan trọng trong quan hệ quốc phòng.



Theo Đại sứ, chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao không chỉ là những sự kiện mang tính biểu tượng, mà còn là cầu nối thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch, từ đó đặt nền móng vững chắc cho một mối quan hệ toàn diện, lâu dài và bền vững.

Tại Mexico, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức nhiều sự kiện ý nghĩa như Ngày Văn hóa Việt Nam ở thủ đô, triển lãm ảnh và ẩm thực Việt tại Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM), hội thảo về 50 năm quan hệ ngoại giao với Đại học Tự trị Metropolitana (UAM), hay các hoạt động quảng bá tại thành phố Taxco, bang Guerrero.

Trong thời gian tới, hàng loạt sự kiện khác như “Tuần lễ Việt Nam” tại Thượng viện Mexico, Triển lãm ảnh “Việt Nam – điểm đến hứa hẹn” ở Mexico City, hay ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ do Học viện Ngoại giao Matías Romero phát hành… sẽ tiếp tục khẳng định tình hữu nghị và hợp tác ngày càng gắn bó.



Đề cập đến chặng đường 80 năm độc lập của Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Văn Hải đã không giấu được cảm xúc tự hào. Từ bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945, cách mạng Việt Nam đã trải qua bao thử thách để giành độc lập, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc Đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Từ một quốc gia nghèo, bị chiến tranh tàn phá, bị bao vây cấm vận, Việt Nam nay đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, là thành viên của hơn 70 tổ chức quốc tế, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện với hơn 35 quốc gia, trong đó có tất cả các nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.



Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 6 -6,5% suốt 30 năm qua, đạt 7,09% trong năm 2024 và kỳ vọng vượt 8% năm 2025, là minh chứng rõ ràng cho một Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ.

Đằng sau những con số ấy là một chính sách phát triển toàn diện, lấy con người làm trung tâm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy bình đẳng giới, giáo dục và y tế.



Đại sứ cũng chia sẻ về tầm nhìn phát triển mới của đất nước – kỷ nguyên vươn mình, nơi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chính.

Cùng với đó là việc hoàn thiện thể chế pháp luật, phát huy vai trò kinh tế tư nhân, và thúc đẩy hội nhập quốc tế gắn với phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số.

Tất cả đều được đặt trong đường hướng đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị và hợp tác - để Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.



Đề cập tới hợp tác kinh tế - thương mại, Đại sứ Nguyễn Văn Hải nhận định hai nước có nhiều điểm tương đồng khi đều là thành viên tích cực trong quá trình hội nhập toàn cầu, đặc biệt là CPTPP.

Cơ cấu xuất khẩu bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp, mở ra nhiều cơ hội hợp tác. Nếu như doanh nghiệp Mexico coi Việt Nam là nguồn cung cấp dồi dào các sản phẩm gia dụng, cao su, nhựa, thép…, thì các tập đoàn lớn của Việt Nam như VinFast, Thaco, FPT… cũng đang tìm đường đến Mexico để mở rộng thị trường.

Mexico có thể trở thành cánh cửa cho Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường châu Mỹ, trong khi Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Mexico thâm nhập vào ASEAN và châu Á - Thái Bình Dương.



Đáng chú ý, trong bối cảnh xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu (nearshoring) đang gia tăng, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn. Với môi trường chính trị ổn định, chính sách phát triển nhất quán, cơ chế hỗ trợ đầu tư thông thoáng, cùng cam kết bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam là điểm đến hứa hẹn cho doanh nghiệp Mexico trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico luôn sẵn sàng làm cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tiếp cận và khai thác những cơ hội to lớn này.



Khép lại cuộc trò chuyện, Đại sứ Nguyễn Văn Hải bày tỏ niềm tin tưởng rằng Việt Nam và Mexico, với những giá trị và lý tưởng chung, sẽ tiếp tục nắm chặt tay để đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện không ngừng vươn cao, vươn xa, bền vững cùng thời gian, mang lại ngày càng nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước./.

