Việt Nam-Mexico tăng cường hợp tác giáo dục vì một tương lai bền vững

Tiếp tục chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mexico, ngày 26/6, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Văn Hải dẫn đầu đã đến thăm Đại học Emiliano Zapata và Hệ thống giáo dục mầm non Cendi - những cơ sở giáo dục do đảng Lao động Mexico (PT) xây dựng tại thành phố Monterrey, bang miền Bắc Nuevo Leon của Mexico.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Giám hiệu, thăm cơ sở vật chất, thăm hỏi và tặng quà cho giảng viên và giáo viên của hai cơ sở giáo dục hàng đầu về đại học và mầm non của Mexico.

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Giám hiệu Đại học Emiliano Zapata, Đại sứ Nguyễn Văn Hải giới thiệu khái quát về hệ thống giáo dục Việt Nam, trong đó nêu rõ triết lý giáo dục của Việt Nam và Mexico có nhiều điểm tương đồng, đó là tinh thần “Vì con người toàn diện” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và triết lý “Ser culto para ser libre” (có văn hóa để tự do) của Mexico. Cả hai nước đều lấy giáo dục làm nền tảng cho tự do, độc lập và tiến bộ xã hội.

Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam chụp ảnh chung với ban lãnh đạo Đại học Emiliano Zapata. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Đại sứ Nguyễn Văn Hải, trong bối cảnh thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ trong giai đoạn chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tri thức và giáo dục sẽ là những nhân tố quyết định tương lai quốc gia. Chính vì vậy, tăng cường hợp tác giáo dục giữa hai nước chính là đầu tư cho một tương lai bền vững và thịnh vượng chung.

Cảm ơn chuyến thăm mang đầy ý nghĩa của Đại sứ Nguyễn Văn Hải và đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam nhân dịp 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Tiến sỹ Ruben Zardoya, Hiệu trưởng Đại học Emiliano Zapata khẳng định những phát biểu của Đại sứ Nguyễn Văn Hải không chỉ là lời chia sẻ về tình hữu nghị hai đất nước, mà còn là thông điệp truyền cảm hứng cho những người đứng trên giảng đường về ý nghĩa đích thực của giáo dục mang tính nhân văn, đó là sự gắn kết quá khứ-hiện tại-tương lai trong một tầm nhìn phát triển bền vững.

Giới thiệu về Đại học Emiliano Zapata, Hiệu trưởng Ruben cho biết tuy thành lập chưa lâu, nhưng nhà trường mang trong mình khát vọng mạnh mẽ về một nền giáo dục phục vụ cộng đồng, đặc biệt đối với nhóm người yếu thế trong xã hội, đúng như di huấn mà lãnh tụ cách mạng Mexico Emiliano Zapata để lại.

Tiến sỹ Ruben Zardoya, Hiệu trưởng Đại học Emiliano Zapata, tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Nguyễn Văn Hải. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Tiến sỹ Ruben Zardoya, chuyến thăm của đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico không chỉ là sự kiện ngoại giao đơn thuần, mà là một cột mốc mở ra cánh cửa hợp tác học thuật giữa Việt Nam và Đại học Emiliano Zapata nói riêng, cũng như với hệ thống giáo dục đại học Mexico nói chung.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm thành phố Monterrey, Đại sứ Nguyễn Văn Hải và đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã đến thăm Hệ thống giáo dục mầm non Cendi, bao gồm 13 trung tâm vận hành theo mô hình công-tư kết hợp, phục vụ khoảng 5.300 trẻ em, đa số là con em người lao động có thu nhập thấp./.

