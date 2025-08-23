80 năm Quốc khánh: Mexico tin tưởng vào giai đoạn phát triển mới của Việt Nam

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Hạ nghị sỹ Pedro Vázquez - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico, đã bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước chặng đường lịch sử đầy kiêu hãnh của nhân dân Việt Nam.

Ông khẳng định cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) là dấu mốc lịch sử vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Mexico, Hạ nghị sỹ Vázquez khẳng Việt Nam đã viết nên câu chuyện truyền cảm hứng: từ một đất nước từng bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ chính trị và kinh tế toàn cầu.

Thành quả ấy không chỉ là kết tinh của ý chí kiên cường, trí tuệ và lòng yêu nước bất khuất của người Việt Nam, mà còn là minh chứng sống động cho tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc kết hợp nhuần nhuyễn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.



Theo ông Vázquez, sau khi giành độc lập, Việt Nam đã trải qua nhiều thử thách khốc liệt để bảo vệ chủ quyền, thống nhất đất nước và khôi phục kinh tế.

Thời kỳ hậu chiến, trong bối cảnh vừa khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa phải đối mặt với bao vây, cấm vận, Việt Nam vẫn kiên định con đường đổi mới, cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế.

Chính sách Đổi Mới năm 1986 đã mở ra giai đoạn phát triển mới, đưa Việt Nam từ một nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, năng động và hội nhập.



Ngày nay, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người tăng gần 40 lần so với thời điểm đầu Đổi Mới.

Hình ảnh Việt Nam không còn gắn liền với chiến tranh mà là biểu tượng của hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam cũng là quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về nhiều mặt hàng chủ lực như điện tử, dệt may, nông sản, đồng thời là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế nhờ môi trường chính trị ổn định, lực lượng lao động trẻ và chính sách mở cửa mạnh mẽ.



Trên bình diện quốc tế, Việt Nam đã tham gia và đảm nhiệm nhiều trọng trách trong các tổ chức đa phương, từ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đến Liên hợp quốc (LHQ).

Theo ông Vázquez, tiếng nói của Việt Nam ngày càng có trọng lượng, thể hiện rõ lập trường kiên định về độc lập, tự chủ, tôn trọng luật pháp quốc tế và thúc đẩy hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. Việt Nam không chỉ bảo vệ lợi ích quốc gia mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.



Hạ nghị sỹ Pedro Vázquez cho rằng tình hữu nghị giữa Việt Nam và Mexico cũng là minh chứng sinh động cho sức sống của những giá trị cao đẹp mà Việt Nam theo đuổi. Hai nước dù cách xa về địa lý nhưng lại gần gũi trong khát vọng độc lập, công bằng và phát triển bền vững.

Ông đánh giá cao mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai quốc gia, từ chính trị-ngoại giao, thương mại, văn hóa, giáo dục cho tới hợp tác y tế và khoa học.



Nhìn lại chặng đường 80 năm, ông Vázquez tin rằng Việt Nam đã và đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội rộng mở. Sự kết hợp giữa bản lĩnh dân tộc, nền tảng văn hóa giàu bản sắc và chiến lược phát triển đúng đắn sẽ tiếp tục đưa Việt Nam tiến xa hơn, trở thành quốc gia có thu nhập cao, đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, hợp tác và tiến bộ trên thế giới.



Ông Vázquez cũng bày tỏ sự trân trọng trước những thành tựu xã hội mà Việt Nam đạt được. Từ một nước có điểm xuất phát thấp, Việt Nam đã giảm mạnh tỷ lệ nghèo đa chiều, mở rộng tiếp cận giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Ngoài ra, Việt Nam còn được cộng đồng quốc tế ghi nhận là điểm sáng trong ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng tái tạo và bảo tồn đa dạng sinh học.



Bên cạnh đó, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, Việt Nam tiếp tục là tấm gương về sự kiên định nguyên tắc và linh hoạt trong ứng xử quốc tế. Hạ nghị sỹ Vázquez cho rằng kinh nghiệm của Việt Nam về kết hợp độc lập, tự chủ với hội nhập sâu rộng, phát triển kinh tế, gắn với bảo đảm công bằng xã hội là bài học quý giá đối với nhiều quốc gia, đặc biệt ở khu vực Mỹ Latinh.



Từ góc nhìn của một người bạn Mexico dành nhiều thiện cảm cho Việt Nam, ông Vázquez cho rằng thành công của Việt Nam là câu chuyện về sức mạnh của niềm tin, của ý chí tự cường và của khát vọng vươn lên vì hạnh phúc của nhân dân. Ông tin tưởng rằng, với đà phát triển hiện nay, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc định hình cục diện khu vực và toàn cầu.



Khép lại cuộc trò chuyện, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico khẳng định 80 năm Quốc khánh Việt Nam không chỉ là dịp để người dân Việt Nam tự hào về quá khứ hào hùng, mà còn là cơ hội để bạn bè quốc tế, trong đó có Mexico, cùng nhìn về một tương lai hợp tác, gắn bó và cùng nhau vun đắp những giá trị nhân văn cao đẹp.

Và trong trái tim những người bạn phương xa như ông, Việt Nam luôn hiện lên như một đất nước kiên cường, nhân ái và đầy khát vọng, sẵn sàng viết tiếp những trang sử vàng trên con đường hướng tới tương lai./.

