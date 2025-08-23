Giáo sư Singapore: Việt Nam có tiềm năng trở thành tâm điểm của giáo dục quốc tế

Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới" được coi là quyết sách đột phá, mở ra cơ hội phát triển bền vững cho Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Singapore, Giáo sư Vũ Minh Khương - Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu - cho rằng bên cạnh sự chủ động hội nhập về kinh tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam cũng nên xem xét thúc đẩy hội nhập về giáo dục quốc tế.



Giáo sư Vũ Minh Khương đánh giá cao chiến lược hội nhập quốc tế mà công cuộc cải cách của Việt Nam đã mang lại. Ông nhấn mạnh Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong hội nhập sâu rộng với thế giới và chiến lược hội nhập của Việt Nam cũng rất vững vàng, bản lĩnh và đã thực sự đem lại lợi ích rất lớn cho sự phát triển của đất nước, người dân.

Trong thời gian tới, tính hội nhập quốc tế vẫn cao và rất nhanh chóng bởi sự nhất thể hóa về mặt công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và kinh tế cũng cao hơn rất nhiều. Chính vì vậy, nắm bắt được hội nhập là rất quan trọng.



Giáo sư Vũ Minh Khương cho rằng hội nhập hiện nay là để thu hút được nguồn nhân lực ưu tú của quốc tế và Việt Nam có tiềm năng trở thành tâm điểm của giáo dục quốc tế.

Với kinh nghiệm và thực lực hơn 100 triệu dân, Việt Nam phải đặt mục tiêu thu hút được 400.000-500.000 sinh viên quốc tế đến học. Giáo sư nhấn mạnh việc đưa trường Việt Nam vươn lên, ít nhất mang tầm khu vực Đông Nam Á, hội nhập của Việt Nam sẽ mang tính thời đại hơn.

Giáo sư nhận định hiện Việt Nam mới nặng về hàng hóa và xuất khẩu, thu hút đầu tư, trong khi nếu dựa thêm vào giáo dục-dịch vụ về ngành nghề ưu tú, công nghệ số, AI thì Việt Nam có thể đi được rất xa trong vấn đề hội nhập.



Đánh giá về rủi ro mà Việt Nam cần chú ý trong quá trình hội nhập, Giáo sư Vũ Minh Khương cho rằng những rủi ro rất lớn nổi lên là vấn đề an ninh mạng, đứt gãy chuỗi cung ứng và an ninh năng lượng.

Việt Nam cần nhận thức được những rủi ro này và tìm ra phương cách giải quyết tốt nhất, không chỉ bảo vệ cho đất nước, cho nền kinh tế mà còn trở thành lời giải mẫu cho thế giới, từ đó tiếp tục nâng cao uy tín của Việt Nam. Với "sứ mệnh" đó, Giáo sư Vũ Minh Khương nhấn mạnh cần tập trung đầu tư ngay từ bây giờ./.

