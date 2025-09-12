Giới thiệu hình ảnh Việt Nam tại triển lãm thương mại hàng đầu khu vực Balkan

Trong nỗ lực nhằm triển khai công tác ngoại giao kinh tế, đưa hình ảnh Việt Nam tới cộng đồng doanh nghiệp Hy Lạp, khu vực Balkan và thế giới, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã tổ chức gian hàng Việt Nam tại Triển lãm Thương mại quốc tế Thessaloniki (TIF) lần thứ 89 diễn ra từ ngày 6-14/9/2025 tại thành phố Thessaloniki, Hy Lạp.

Với quy mô hàng đầu tại khu vực Balkan, Triển lãm TIF lần thứ 89 thu hút sự tham gia của 1.100 đơn vị, bao gồm các doanh nghiệp hàng đầu tại Hy Lạp, khu vực Balkan và 19 nước trên thế giới.

Góc Việt Nam tại Triển lãm Thương mại quốc tế Thessaloniki, bao gồm gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam và gian hàng của 3 doanh nghiệp Việt Nam.

Với các mặt hàng đa dạng từ các món ăn truyền thống, sản phẩm thủ công truyền thống tới các mặt hàng hoa quả sấy khô, đồ khô, trà, càphê... đặc biệt không gian sắc màu Việt Nam tại gian hàng đã thu hút sự quan tâm của khách tham quan hội chợ, trong đó có Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Phát triển Hy Lạp, Đại sứ các nước Bangladesh, Pakistan, đại diện Bộ Dệt may Ấn Độ, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Hy Lạp và đông đảo người dân Hy Lạp.

Với lượng khách đến thăm quan triển lãm lên tới hàng chục nghìn lượt mỗi ngày, đây là cơ hội giới thiệu, đưa hình ảnh Việt Nam tới gần hơn với công chúng, doanh nghiệp sở tại.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã tổ chức giới thiệu, kết nối doanh nghiệp Việt Nam tham dự Triển lãm với đối tác Hy Lạp, nhất là trong mặt hàng hoa quả sấy khô, cung ứng thị trường lao động.

Trong khuôn khổ hoạt động của Triển lãm, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương đã tham dự Lễ khai mạc TIF 89, với phần phát biểu của Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. Đây là một trong những bài phát biểu định hướng chính sách quan trọng được cộng đồng doanh nghiệp và chính giới sở tại rất quan tâm.

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương cũng đã có cuộc tiếp xúc với Phó Tổng thống Hy Lạp Konstantinos Chatzidakis, giới thiệu với Phó Tổng thống về gian hàng của Việt Nam tại Triển lãm, quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp hai nước, đặc biệt trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương cũng đã gặp, trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hy Lạp tại Thessaloniki, bà Koukia A. Saranti, tìm hiểu nhu cầu, và khả năng kết nối hợp tác doanh nghiệp hai bên, nhất là trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, sản phẩm nông nghiệp.

Hai bên nhất trí sẽ tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới./.

