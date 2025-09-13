Tưng bừng khai mạc Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa năm 2025

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu và Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji tuyên bố khai mạc lễ hội. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Ngày 13/9, Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) năm 2025 đã khai mạc tại thành phố cảng Yokohama, cách Thủ đô Tokyo khoảng 50km.

Đây là năm thứ 9 lễ hội Việt Nam và là năm thứ 11 (không tính hai năm gián đoạn do đại dịch COVID-19) được tổ chức ở địa phương này.

Tham dự lễ khai mạc có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, cùng các quan chức chính quyền tỉnh Kanagawa, người dân Việt Nam sinh sống, lao động và học tập tại tỉnh và người dân sở tại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa sau chín lần tổ chức đã dần trở thành điểm hẹn giao lưu văn hóa, cầu nối giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Đại sứ bày tỏ kỳ vọng sự kiện này sẽ lan tỏa tới không chỉ hơn 40.000 người Việt Nam đang sinh sống lao động và học tập tại tỉnh Kanagawa mà còn đến với nhiều người dân Nhật Bản yêu mến đất nước và con người Việt Nam.

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, sự kiện là một sáng kiến giao lưu văn hóa nghệ thuật độc đáo, hiệu quả giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản ở cấp địa phương.

Văn hóa không có cao thấp, không có biên giới và sự giao thoa giữa các nền văn hóa đặc trưng sẽ tạo nên tính đa dạng, phong phú, giúp cho người dân hai nước xích lại gần nhau hơn.

Du khách Nhật Bản trải nghiệm làm đèn lồng và đèn ông sao của Việt Nam. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, chị Osato, người dân đang sinh sống ở thành phố Yokohama cho biết đây là lần đầu tiên chị đến lễ hội lần này và cảm thấy rất ấn tượng đối với các sản phẩm thủ công truyền thống của Việt Nam như đồ mây tre đan.

Ngoài ra, càphê, phở, bánh mỳ của Việt Nam rất ngon. Các món ăn Việt Nam rất hợp với khẩu vị của người Nhật.

Còn anh Nakao, đến từ tỉnh Gunma, người đã đi gần 300km từ 5h sáng để đến Yokohama chia sẻ, đây là lần thứ hai đến lễ hội Việt Nam, anh cảm thấy rất vui khi có thể tiếp xúc với văn hoá Việt Nam.

Món ăn Việt Nam rất ngon, nhất là món phở, chè, bánh mỳ. Do bận công việc nên anh chưa thể đến Việt Nam nhưng lễ hội như này chính là cơ hội để văn hoá Việt Nam trở nên gần gũi hơn với người dân Nhật Bản.

Là người Việt đang làm công việc điều dưỡng tại thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa, chị Lục Thanh Loan cho biết đây là lần đầu tiên đến lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa và chị cảm thấy không khí ở đây rất vui vẻ nhộn nhịp, đồ ăn Việt Nam rất ngon, góp phần làm vơi bớt nỗi nhớ quê hương.

Thống đốc tỉnh Kanagawa - ông Kuroiwa Yuji thăm gian hàng mây tre đan thủ công của Việt Nam. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Phát biểu tại khai mạc, Thống đốc tỉnh Kanagawa, ông Kuroiwa Yuji nhấn mạnh, hoạt động giao lưu văn hóa giữa tỉnh Kanagawa và Việt Nam thông qua tổ chức các lễ hội diễn ra rất sôi động trong những năm gần đây.

Ngoài 9 lần diễn ra lễ hội Việt Nam tại Kanagawa thì chính quyền tỉnh cũng tổ chức các lễ hội Kanagawa tại Việt Nam và tháng 11 tới là lần thứ 6. Điều này đã đóng góp tích cực vào quan hệ hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa giữa hai nước.

Điển hình là năm 2015 khi tổ chức lễ hội lần đầu tiên không có doanh nghiệp Việt Nam nào kết nối với tỉnh Kanagawa nhưng đến hiện tại đã có tới 21 doanh nghiệp, còn ở chiều ngược lại cũng có 32 doanh nghiệp Kanagawa đang đầu tư, làm ăn ở Việt Nam.

Tham tán Thương mại Tạ Đức Minh trực tiếp giới thiệu các sản phẩm Việt Nam với du khách Nhật Bản. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa lần thứ 9 có khoảng 100 gian hàng giới thiệu nét đẹp văn hóa, ẩm thực truyền thống, các đặc sản vùng miền của Việt Nam. Đặc biệt, người dân tỉnh Kanagawa rất thích thú với các tiết mục đặc sắc của đoàn nghệ thuật múa rối nước đến từ Việt Nam.

Bất chấp thời tiết âm u, có lúc mưa nhẹ, đông đảo du khách vẫn tới tham dự lễ khai mạc và tận hưởng không khí sôi động của lễ hội.

Lễ hội Việt Nam thường niên tại Kanagawa đã thực sự trở thành món ăn tinh thần độc đáo đối với người Việt và người dân địa phương.

Diễn ra trong hai ngày 13-14/9, lễ hội dự kiến sẽ thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan và trải nghiệm văn hóa, ẩm thực của Việt Nam./.

Sân khấu múa rối nước năm nào cũng điểm thu hút đông đảo du khách cả trẻ em và người lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

