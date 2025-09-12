Lễ hội Thành Tuyên 2025: Lan tỏa sắc màu văn hóa, thu hút du khách

Còn gần một tháng nữa, tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2025 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai nhằm mang đến cho nhân dân cả nước và du khách quốc tế những trải nghiệm ấn tượng, sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng - “Thủ đô Khu giải phóng,” “Thủ đô Kháng chiến.”

Những năm gần đây, Lễ hội Thành Tuyên trở thành sự kiện văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng có của Tuyên Quang với mô hình đèn Trung thu khổng lồ được chế tác công phu, tỉ mỉ, kết hợp với công nghệ hiện đại để trở nên uyển chuyển, sống động hơn, tạo sự thích thú cho trẻ em và du khách.

Hơn 2 tháng nay, xưởng sản xuất mô hình đèn Trung Thu của anh Phạm Văn Sang (tổ dân phố 2, phường Minh Xuân) luôn bận rộn hoàn thiện các mô hình đèn khổng lồ phục vụ lễ hội.

Anh Sang cho biết nếu trước đây trung bình 5-7 ngày hoàn thiện một mô hình, thì năm nay do yêu cầu cao hơn về thẩm mỹ, kỹ thuật và độ sinh động, thời gian thực hiện kéo dài tới gần một tháng. Người thợ phải am hiểu mỹ thuật tạo hình, cơ khí, điện, sơn và phối màu, chi phí sản xuất cũng tăng theo.

Các mô hình đèn Trung Thu khổng lồ dần được hoàn thiện để trình diễn trong Lễ hội Thành Tuyên năm 2025. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Với mong muốn thông qua Lễ hội Thành Tuyên để quảng bá những thắng cảnh tự nhiên, vẻ đẹp của quê hương Tuyên Quang, người dân tổ dân phố 3, phường Minh Xuân lựa chọn mô hình “Du thuyền Phượng Hoàng” để tham gia lễ hội, nhằm quảng bá Khu du lịch sinh thái Na Hang-Lâm Bình.

Hiện nay, mô hình đã bước vào khâu hoàn thiện cuối cùng để sẵn sàng tham gia Lễ hội.

Bà Trần Thị Ngọc, Tổ trưởng tổ dân phố 3, cho biết việc làm mô hình không chỉ tạo ký ức đẹp cho thiếu nhi mà còn góp phần tuyên truyền chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng hình ảnh đẹp về Tuyên Quang và Lễ hội Thành Tuyên trong lòng du khách.

Từ đầu tháng 8 đến nay, không khí Trung thu tại các phường trung tâm của tỉnh thêm rộn ràng với hoạt động diễn diễu mô hình vào dịp cuối tuần, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Lễ hội, các địa phương, đơn vị liên quan của tỉnh Tuyên Quang được yêu cầu tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Trung tá Trần Hồng Quang, Phó Trưởng Công an phường Minh Xuân cho biết do lượng khách tăng cao, vấn đề bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông được đặt lên hàng đầu. Công an phường tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, tăng cường lực lượng điều tiết, phân luồng và hướng dẫn lưu thông an toàn.

Các mô hình đèn Trung Thu khổng lồ được người dân Tuyên Quang diễn diễu hàng đêm thu hút đông đảo du khách tham gia. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Đặc biệt, lực lượng chức năng tuyên truyền đến người dân tuân thủ quy định “Đã uống rượu, bia không lái xe,” không phóng nhanh, vượt ẩu, không tụ tập đua xe trái phép.

Các phương tiện chở mô hình đèn Trung thu phải di chuyển đúng tốc độ, bảo đảm đạt chuẩn kỹ thuật và trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Người dân và du khách khi tham gia lễ hội được khuyến nghị không mang theo nhiều tiền mặt hoặc tài sản có giá trị, đề cao cảnh giác với các hành vi trộm cắp, cướp giật.

Lễ hội Thành Tuyên 2025 kiến diễn ra từ ngày 3-5/10 tại trung tâm hành chính tỉnh và một số địa phương với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn. Trong đó có Lễ khai mạc và Đêm hội Thành Tuyên; Hội chợ Thương mại-Du lịch tỉnh Tuyên Quang; “Trưng bày, giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt” và Lễ hội bia Hà Nội 2025; Giải trình diễn lái xe ôtô, môtô địa hình mở rộng lần thứ IV.

Đây là dịp để Tuyên Quang quảng bá hình ảnh đất và người, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút du khách và các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân./.

"Về nguồn" với các phong tục truyền thống tại Lễ hội Trung Thu 2025 Với các hoạt động phong phú, Tết Trung Thu 2025 sẽ cùng các em thiếu niên nhi đồng Thủ đô đến với những giấc mơ, những câu chuyện thần kỳ, ước vọng tương lai, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.