Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Chương trình “Trung thu Thành cổ-Sơn Tây xứ Đoài”

Từ ngày 13/9 đến ngày 4/10 (tức ngày 22/7-13/8 âm lịch), Ủy ban Nhân dân phường Sơn Tây sẽ tổ chức chương trình “Trung thu Thành cổ-Sơn Tây xứ Đoài” năm 2025 tại không gian Phố đi bộ, Quảng trường Trung tâm Văn hóa và khu vực xung quanh Thành cổ Sơn Tây.

Chương trình dự kiến có nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn như: Tổ chức Hội thi mô hình và rước đèn Trung thu và các hoạt động vào các tối Thứ Bảy gồm: ngày 13/9 (22/7 âm lịch) tổ chức Hội thi với sự tham gia diễu hành mô hình đèn Trung thu của 19 Tổ dân phố (đợt 1); ngày 20/9 (29/7 âm lịch) tổ chức Hội thi với sự tham gia diễu hành mô hình đèn Trung thu của 19 Tổ dân phố (đợt 2); ngày 27/9 (06/8 âm lịch): Tổ chức Hội thi với sự tham gia diễu hành mô hình đèn Trung thu của 19 Tổ dân phố (đợt 3) và phát quà cho thiếu nhi, ưu tiên các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Chương trình được tổ chức với chuỗi hoạt động: biểu diễn múa lân, sư, rồng; hội thi Mô hình đèn Trung thu đẹp và diễu hành được mô phỏng theo hình tượng nhân vật lịch sử, truyền thuyết dân gian, con vật yêu thích trong truyện cổ tích, ngụ ngôn, cũng như những hình ảnh được coi là biểu tượng văn hóa, là sản vật đặc trưng của các đơn vị...

Các em nhỏ thích thú đón Tết trung thu. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Dưới bàn tay tài hoa và sáng tạo của người dân, các mô hình đèn Trung thu không chỉ đẹp về hình thức mà còn có ý nghĩa giáo dục, giúp các em thiếu nhi và du khách hiểu hơn về văn hóa dân tộc, để mỗi người dân Sơn Tây thêm tự hào về chương trình “Trung thu Thành cổ-Sơn Tây xứ Đoài”.

Tham gia Chương trình, các em thiếu nhi sẽ được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm như: làm đèn ông sao, đèn kéo quân; nặn tò he; làm bánh trung thu; trò chơi dân gian; chụp ảnh tiểu cảnh trung thu...

Điểm nhấn của sự kiện là Chương trình nghệ thuật “Đêm hội Trăng rằm-Trung thu Thành cổ-Sơn Tây xứ Đoài” diễn ra từ 19h30 ngày 4/10 (thứ bảy ngày 13/8 âm lịch) tại Sân khấu chính không gian Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây với với sự tham gia diễu hành mô hình đèn của 57 tổ dân phố, kết hợp trao giải Hội thi mô hình đèn Trung thu; biểu diễn Múa Lân-Sư-Rồng.

Các em nhỏ được trải nghiệm làm bánh Trung thu truyền thống. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chương trình Đêm hội trăng rằm còn có sự tham gia góp mặt của các nghệ sỹ hài, các tiết mục văn nghệ chắc chắn khán giả nhí và du khách sẽ có những phút giây thư giãn, vui cười dí dỏm qua những tiết mục đặc sắc, những màn tung hứng hài hước...

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Sơn Tây cho biết, chương trình “Trung thu Thành cổ-Sơn Tây xứ Đoài” là một trong những sự kiện đã trở thành thương hiệu riêng của Sơn Tây. Các nội dung của Chương trình “Trung thu Thành cổ-Sơn Tây xứ Đoài” năm 2025 được tổ chức gắn với không gian Phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây, nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và khôi phục lại những nét đẹp của Tết Trung thu Hà Nội xưa; tạo không gian văn hóa, điểm đến du lịch cho nhân dân Sơn Tây và các vùng lân cận.

Chương trình “Trung thu Thành cổ-Sơn Tây xứ Đoài” năm 2025 tạo không khí vui tươi, an toàn và mang lại cho các em thiếu nhi một Tết Trung thu nhiều ý nghĩa; đồng thời cũng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; khuyến khích tinh thần học tập, rèn luyện của thiếu nhi, quan tâm đặc biệt tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em hòa nhập cộng đồng./.

