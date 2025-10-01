Tái hiện nhiều lễ hội của đồng bào dân tộc trong chuỗi văn hóa-du lịch tháng 10

Từ ngày 1-31/10, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa-du lịch đặc sắc tháng 10 với chủ đề “Em là hoa của núi.”

Theo Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chuỗi hoạt động tháng 10 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam vừa góp phần khẳng định sứ mệnh của “Ngôi nhà chung”, nơi hội tụ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của 54 dân tộc anh em, vừa mang lại những trải nghiệm văn hóa, du lịch phong phú cho cộng đồng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, hướng đến mục tiêu giáo dục truyền thống và lan tỏa tình yêu di sản đến cộng đồng, đồng thời tạo không gian giao lưu, trải nghiệm độc đáo cho du khách trong và ngoài nước.

Lễ cúng giọt nước của đồng bào Ba Na

Một trong những hoạt động điểm nhấn trong các hoạt động tháng 10 là tái hiện Lễ cúng giọt nước của đồng bào Ba Na (Gia Lai). Với người Ba Na, nước là mạch nguồn sự sống, nuôi dưỡng mùa màng và buôn làng.

Lễ cúng giọt nước mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời thể hiện tinh thần cố kết cộng đồng. Sau phần lễ trang trọng theo nghi thức truyền thống do già làng chủ trì, du khách được hòa mình vào không khí vui tươi của lễ hội, trải nghiệm các hoạt động văn hóa dân gian của đồng bào Ba Na như thưởng thức rượu cần, khám phá không gian cồng chiêng, múa xoang, té nước cầu may.

Già làng hứng những dòng nước đầu tiên vào bầu đựng nước sau lễ cúng Giọt nước. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Bên cạnh đó, chương trình giao lưu “Sắc hương đại ngàn” cũng sẽ giới thiệu các tiết mục dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống của đồng bào Ba Na và các nhóm dân tộc Xơ Đăng, Cơ Tu, Tà Ôi, Gia Rai… Đây là dịp để các chủ thể văn hóa trực tiếp giới thiệu bản sắc dân tộc mình, khơi gợi niềm tự hào và tình yêu với buôn làng.

Trong suốt tháng 10, du khách đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ được khám phá không gian văn hóa của đồng bào Ba Na với nhiều hoạt động hấp dẫn: truyền dạy cồng chiêng, nhạc cụ tre nứa, nghề dệt thổ cẩm, đan lát; trải nghiệm trò chơi dân gian như giã gạo chày đôi, tạc tượng gỗ, đi cà kheo; chiêm ngưỡng trang phục truyền thống, sản phẩm thổ cẩm, đan lát tinh xảo và tham gia chế biến các món ăn đặc trưng như cơm lam, thịt nướng, rượu cần, qua sự hướng dẫn trực tiếp của nghệ nhân dân tộc.

Lễ dâng y Kathina tại chùa Khmer

Một điểm nhấn trong các hoạt động tháng 10 là tổ chức Lễ dâng y Kathina tại chùa Khmer. Đây là lễ hội quan trọng của Phật giáo Nam Tông, diễn ra sau mùa an cư kiết hạ (sau ngày Rằm tháng Bảy âm lịch).

Quang cảnh Đại lễ dâng y Kathina tại chính điện. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Lễ dâng y Kathina thường được tổ chức vào tháng 10 hoặc 11, tùy theo lịch âm dương của từng quốc gia. Trong lễ hội, các phật tử sẽ cùng quyên góp và chuẩn bị y phục, sau đó tổ chức một buổi lễ trang trọng tại chùa để dâng y và các vật phẩm cho các tu sỹ.

Lễ dâng y Kathina là dịp để các phật tử thể hiện lòng thành kính, sự biết ơn và tinh thần hộ trì Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng). Lễ hội này cũng là dịp để

cộng đồng phật tử cùng nhau tụ họp, chia sẻ niềm vui, củng cố đức tin và gắn kết cộng đồng.

Bên cạnh các hoạt động điểm nhấn, vào dịp cuối tuần, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi, mang đậm sắc màu truyền thống. Đó là chương trình “Hoa tháng Mười” với những tiết mục dân ca, dân vũ đặc sắc, dành tặng phụ nữ nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Chương trình dân ca dân vũ “Giai điệu núi rừng”, với sự tham gia của các nghệ nhân dân tộc Tây Nguyên, mang đến cho công chúng không gian âm nhạc cồng chiêng, đàn T’rưng, K’long pút, Chapi… ca ngợi quê hương, buôn làng, Đảng và Bác Hồ.

Chương trình dân ca dân vũ của các dân tộc phía Bắc với chủ đề “Tiếng gọi mùa yêu”, giới thiệu các loại hình diễn xướng âm nhạc dân gian của đồng bào các dân tộc phía Bắc đang hoạt động hằng ngày tại Làng thể hiện tình yêu quê hương, vẻ đẹp của bản mường.

Ngoài các trải nghiệm về văn hóa, nghệ thuật và du lịch, du khách đến Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam còn được thưởng thức ẩm thực đặc trưng của đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng như: xôi đồ, thịt gà nấu măng, cá nướng của người Mường, Thái; khau nhục, lạp sườn của người Tày, Nùng; cà phê, ca cao của dân tộc Ê Đê; hay những chiếc bánh truyền thống tinh tế của đồng bào Khmer, Dao, Khơ Mú.

Không chỉ dừng lại ở trình diễn, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam còn tổ chức nhiều không gian trải nghiệm cho du khách, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Các em có thể tham gia trò chơi dân gian như ô ăn quan, rối tre, đánh chắt, nhảy sạp, bập bênh; trải nghiệm tô tượng, tranh cát, chuồn chuồn tre, mặc thử trang phục dân tộc... giúp thế hệ trẻ vừa học hỏi tri thức dân gian, vừa rèn luyện sự sáng tạo, khéo léo, đồng thời gắn bó hơn với thiên nhiên và gia đình./.

