Về làng các dân tộc Việt Nam trải nghiệm văn hóa truyền thống dân gian

Nhằm tạo sân chơi bổ ích ngày Hè cho các em nhỏ với các hoạt động gần gũi, gắn bó mật thiết với đời sống hàng ngày của đồng bào các dân tộc do chính chủ thể văn hóa giới thiệu, từ ngày 1-31/7 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động tháng Bảy với chủ đề “Về Làng trải nghiệm nét văn hóa truyền thống.”

Sân chơi này cũng đề cao vai trò trách nhiệm với cộng đồng, nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Theo đó, hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc (Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer) với sự tham gia của 11 địa phương có đồng bào đang hoạt động hàng ngày tại Làng sẽ tham gia sự kiện tháng Bảy.

Đồng bào các dân tộc sẽ giới thiệu nét văn hóa truyền thống với các chủ thể đang hoạt động hàng ngày tại Làng, với điểm nhấn là du khách được tìm hiểu về kiến trúc, trang phục, dân ca dân vũ, nghi thức, lễ hội... và các loại hình diễn xướng, biểu diễn các loại nhạc cụ, trò chơi dân gian.

Mỗi điểm làng là một hoạt động trải nghiệm, các chủ thể văn hóa tương tác cùng du khách trong quá trình tạo ra sản phẩm để người người chơi có quà mang về. Trong quá trình đó, du khách được giới thiệu về đời sống văn hóa, những câu chuyện gắn với cộng đồng dân tộc để các bạn nhỏ hiểu hơn giá trị truyền thống các tộc người cũng như giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, khát khao tìm hiểu, trải nghiệm.

Sáng 28/4/2025, tại Hà Nội, bà Lê Thị Bích Trân, Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Ishiba Yoshiko, Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản đến thăm Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam và cùng múa xòe với đồng bào các dân tộc phía Bắc. (Ảnh: TTXVN)

Đặc biệt, vào cuối tuần, đồng bào dân tộc Khmer sẽ tổ chức Lễ dâng y tắm mưa (hay còn gọi Lễ nhập hạ). Đây là nghi thức có từ thời Đức Phật tại thế, trước khi chư tăng nhập hạ an cư trong 3 tháng mùa mưa được phép thọ nhận “Y tắm mưa” để sử dụng trong thời gian ở hạ.

Vào ngày lễ này các gia đình phật tử tập trung tại chùa dâng cúng đến chư tăng các vật dụng cần thiết và lễ vật không thể thiếu là những cây đèn cầy to được các phật tử dâng đến chùa để thắp liên tục trong 3 tháng nhập hạ, ngày này đánh dấu thời điểm an cư bắt đầu tại một ngôi chùa. Các phật tử tại chùa Khmer chuẩn bị dâng các vật dụng cần thiết cho các sư trong mùa an cư kiết hạ, mong cầu một mùa an cư bình an.

Bên cạnh đó là các hoạt động như: Chương trình dân ca dân vũ “Âm vang nguồn cội” của đồng bào đang hoạt động hàng ngày tại Làng; giới thiệu, truyền dạy nhạc cụ truyền thống của các nhóm đồng bào dân tộc (đặc biệt đối với các làng có thế mạnh trình diễn nhạc cụ truyền thống như Ba, Xơ Đăng, Tày...).

Theo thông tin từ ban tổ chức, các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống còn được tổ chức sôi nổi với các trò chơi dân gian: chơi ô ăn quan, cờ ca rô, chơi rối tre… tại không gian trong nhà; đi cà kheo, nhảy sạp, chơi đu, bập bênh… tại không gian ngoài trời. Thông qua một số trò chơi đơn giản, các em học sinh không những được trải nghiệm, tìm hiểu, khám phá thiên nhiên, động vật, góp phần rèn luyện kỹ năng tư duy, sáng tạo, khéo léo mà còn gắn kết thêm về tình bạn, tình yêu gia đình./.

