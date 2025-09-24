Sene Dolta - Nét văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer

Lễ Sene Dolta là một trong những truyền thống tốt đẹp, mang tính nhân văn, giáo dục sâu sắc của đồng bào Khmer, góp phần vào sự đa dạng của nền văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đồng bào Khmer đang rộn ràng đón lễ Sene Dolta.

Những ngày này, các phum, sóc trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đồng bào Khmer đón lễ Sene Dolta trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Để chuẩn bị chu đáo cho lễ Sene Dolta, tại gia đình, bà con chuẩn bị nhiều món ăn truyền thống mang đặc trưng của người Khmer Nam bộ, chủ yếu là các loại bánh, cơm nếp, trà, nước, hoa quả… để dâng cúng ông bà. Tùy điều kiện kinh tế, mỗi nhà sẽ có sự chuẩn bị khác nhau để thể hiện tấm lòng hiếu kính với tổ tiên./.