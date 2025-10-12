Liên minh châu Phi kêu gọi đối thoại giảm căng thẳng tại Madagascar

Ngày 12/10, Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước tình hình chính trị và an ninh diễn biến phức tạp tại Madagascar, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và thúc đẩy đối thoại để tìm giải pháp hòa bình dựa trên đồng thuận.

Trong tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban AU, ông Mahmoud Ali Youssouf, hoan nghênh cam kết của Chính phủ Madagascar trong việc thúc đẩy đối thoại, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan bình tĩnh và kiềm chế, hành xử có trách nhiệm, trong đó ưu tiên ổn định và thống nhất quốc gia trên cơ sở tôn trọng Hiến pháp và khuôn khổ pháp lý hiện hành.

Cũng theo ông Ali Youssouf, AU sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực quốc gia và khu vực nhằm khôi phục trật tự và củng cố tiến trình phát triển tại Madagascar.

Cùng ngày, Nam Phi kêu gọi các bên tại Madagascar tôn trọng Hiến pháp và pháp luật quốc gia.

Những thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh tại Madagascar đang diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ của nhiều thành phần khác nhau trong xã hội, trong khi Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina cáo buộc đang có âm mưu đảo chính tại đảo quốc Ấn Độ Dương này.

Văn phòng Tổng thống ra tuyên bố cho biết: "Một âm mưu giành quyền lực trái phép bằng vũ lực, đi ngược lại Hiến pháp và các nguyên tắc dân chủ, đang diễn ra trên lãnh thổ quốc gia." Tuyên bố cảnh báo đây là “tình huống nghiêm trọng,” đe dọa ổn định quốc gia.

Tổng thống Rajoelina kêu gọi toàn thể người dân “đoàn kết để bảo vệ ổn định và trật tự xã hội dựa trên nền tảng Hiến pháp và pháp luật," đồng thời khẳng định “đối thoại là con đường duy nhất để giải quyết tình hình hiện nay.”

Theo các nguồn tin, biểu tình bùng phát tại Madagascar từ ngày 25/9, xuất phát từ tình trạng thiếu điện, nước sinh hoạt và đang có xu hướng leo thang trong những ngày gần đây.

Truyền thông quốc tế đưa tin một đơn vị quân đội ở Madagascar tuyên bố đang nắm quyền kiểm soát toàn bộ lực lượng quân sự ở nước này. Trước đó, chính đơn vị này đã tham gia cùng người biểu tình ở trung tâm Thủ đô Antananarivo.

Trước diễn biến tại Madagascar, hãng hàng không Air France của Pháp thông báo tạm ngừng các chuyến bay giữa sân bay Paris-Charles de Gaulle và sân bay ở Thủ đô Antananarivo của Madagascar từ ngày 11-13/10 do lo ngại tình hình an ninh tại quốc gia nằm ở Đông Phi này.

Trong thông báo, Air France khẳng định những hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ đổi chuyến hoặc hoàn tiền./.

