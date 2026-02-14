Kỷ lục 15 vận động viên châu Phi tham dự Olympic mùa Đông 2026

Thế vận hội mùa Đông 2026 chính thức khai mạc tại Milano–Cortina (Italy), ghi dấu mốc lịch sử với 15 vận động viên châu Phi đến từ 8 quốc gia tham dự - con số cao nhất từ trước đến nay của lục địa này tại một kỳ Olympic mùa Đông.

Các vận động viên đại diện cho Nam Phi, Kenya, Madagascar, Morocco, Nigeria, Guinea-Bissau, Benin và Eritrea, tranh tài ở sân chơi thể thao mùa Đông lớn nhất hành tinh.

So với Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, nơi chỉ có 6 vận động viên từ 5 quốc gia châu Phi tham dự, số lượng năm nay đã tăng hơn gấp đôi, phản ánh sự mở rộng hiện diện và khát vọng vươn lên của châu lục trong các môn thể thao mùa Đông vốn không phải thế mạnh truyền thống.

Các vận động viên châu Phi sẽ thi đấu ở nhiều nội dung như trượt tuyết đổ đèo, trượt tuyết băng đồng, trượt tuyết tự do và skeleton, cho thấy sự đa dạng và tiến bộ về chuyên môn.

Liên minh châu Phi đánh giá cao nỗ lực của các vận động viên, nhấn mạnh thể thao là cầu nối ngoại giao hiệu quả, góp phần tăng cường hiểu biết, thu hẹp khoảng cách và gắn kết các quốc gia vượt qua biên giới địa lý./.

Olympic mùa Đông 2026: Môn trượt băng tốc độ 5.000m nam có kỷ lục mới Sander Eitrem đã hoàn thành phần thi với thành tích 6 phút 03 giây 95, phá vỡ kỷ lục Olympic cũ (6 phút 08 giây 84) do vận động viên Nils van der Poel thiết lập tại Bắc Kinh 4 năm trước.