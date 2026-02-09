Giải Golf Phoenix Reborn 2026 tài trợ lớn cho 7 VĐV của đội tuyển Việt Nam

Sáng 9/2, Giải đấu Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 chính thức được khởi động - sự kiện quy tụ gần 800 golf thủ, trong đó có đại diện Hiệp hội Golf Chuyên nghiệp Hàn Quốc (KPGA), các vận động viên của Đội tuyển Golf Việt Nam tham dự SEA Games 33 (năm 2025) cùng nhiều khách mời đặc biệt từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Giải đấu do CV Resort tổ chức, phối hợp giữa Phoenix CV Golf & Resort, Khách sạn Grand Plaza Hà Nội và các thương hiệu thuộc hệ sinh thái CV Resort, cùng sự đồng hành của nhiều đối tác và nhà tài trợ lớn, dự kiến diễn ra từ ngày 27/2 đến 1/3/2026 tại Phoenix CV Golf & Resort (Sân Golf Phượng Hoàng), làng Rổng Vòng, Lương Sơn, Phú Thọ.

Hướng tới mục tiêu hỗ trợ các thành viên của Đội tuyển Golf Việt Nam, đơn vị tổ chức CV Resort cam kết tài trợ thẻ thành viên cho 7 vận động viên gồm Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân và Lê Nguyễn Anh Minh, với tổng giá trị 21.000 USD (hơn 500 triệu đồng), áp dụng khi chơi golf và sử dụng các dịch vụ trong hệ sinh thái CV.

Bên cạnh đó, nhằm "ươm mầm" những tài năng trẻ của bộ môn golf nước nhà, CV Resort đã ký kết hợp tác với Trung tâm Huấn luyện trẻ Hà Nội, hướng tới mục tiêu phát triển phong trào và hệ thống đào tạo golf trẻ.

Chia sẻ tại sự kiện công bố giải đấu, ông Lee Ho-seong, Phó Chủ tịch CV Resort tin tưởng Phoenix Reborn không chỉ là một sự kiện thể thao, mà là bước đi chiến lược nhằm đưa Phoenix tiệm cận chuẩn mực trải nghiệm golf quốc tế, nơi mỗi vòng golf gắn liền với cảm xúc, dịch vụ và phong cách sống.

Với lịch trình tổ chức trong 3 ngày liên tiếp, Giải Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 kỳ vọng mang đến cho người chơi những trải nghiệm chuẩn mực về golf Quốc tế.

Sau ngày đầu tiên dành riêng cho 60 khách VIP tại sân Champion Course, 288 gôn thủ sẽ bước vào thi đấu chính thức ở ngày thứ 2. Lễ khai mạc giải đấu, show văn hóa Việt - Hàn, chương trình ẩm thực với sự tham gia của các đầu bếp tiêu chuẩn Michelin và MasterChef Việt Nam sẽ lần đầu tiên xuất hiện trong một giải golf tại Việt Nam.

Ngày thi đấu cuối cùng sẽ dành cho 240 golf thủ là hội viên và khách lẻ, được kết thúc bằng tiệc gala dinner tại Khách sạn Grand Plaza Hà Nội.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm Cúp Vô địch Best Gross, dành cho người chơi có kết quả tốt nhất trong 2 ngày thi đấu chính. Các giải Nhất, Nhì, Ba và các giải kỹ thuật như Longest Drive, Nearest to the Pin, Hole In One với phần thưởng là 2 xe ôtô hạng sang Range Rover Velar... với tổng giá trị 7,858 tỷ đồng.

Ngoài các hoạt động thi đấu, Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 mở rộng không gian trải nghiệm với triển lãm xe sang, lễ hội ẩm thực chuẩn Michelin và các chương trình giải trí về đêm.

Với sự tham gia của KPGA, các hoạt động văn hóa Việt - Hàn cùng những trải nghiệm giải trí cao cấp và độc đáo, Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một sự kiện giao thoa của golf, du lịch, ẩm thực và văn hóa./.

CV Resort là hệ sinh thái lưu trú, ẩm thực và giải trí do Tập đoàn Chamvit phát triển gồm nhiều thương hiệu như: Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, Sân golf Phoenix CV Golf & Resort, nhà hàng fine-fining Hàn Quốc ONVIT,...

