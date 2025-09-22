Kohble Championship 2025: Sân chơi kết nối những trái tim đam mê golf

Sáng 22/9, Giải Golf Kohble Championship – Tranh Cúp Báo Thể thao & Văn hóa 2025 chính thức được khai mạc tại Sân Golf Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) trong bầu không khí sôi nổi, đầy cảm xúc và ấn tượng.

Sự kiện không chỉ thu hút 144 tay golf là các doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng mà còn khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của golf trong đời sống kinh tế - văn hóa Việt Nam.

Năm 2025 đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng của đất nước, và giải đấu này chính là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, sự gắn kết cộng đồng và những giá trị nhân văn. Được đồng tổ chức bởi Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) và KB Sport, Kohble Championship lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, minh chứng cho sự phát triển không ngừng của bộ môn golf sau hơn một thập kỷ có mặt tại Việt Nam.

Điểm nhấn đặc biệt của giải chính là sự đồng hành của hàng loạt doanh nghiệp, thương hiệu uy tín. Các nhà tài trợ vàng như Sacombank - SJB, Hiệp Thủy; tài trợ bạc gồm Thaco Auto, KP Sport, SSBM; cùng các đơn vị tài trợ đồng và đồng hành khác như Doji, Innotech, DiHotel, Hali Global, Macca House… đã góp phần tạo nên một sân chơi chất lượng, hấp dẫn. Trong đó, nổi bật là phần thưởng Hole-in-One cực kỳ giá trị từ Thaco Auto: hai chiếc xe Peugeot 408 và 2008 với tổng trị giá lên đến hơn 2 tỷ đồng, cùng nhiều giải thưởng tiền mặt và thiết bị công nghệ cao.

Giải golf không chỉ thu hút 144 tay golf là các doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng mà còn khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của golf trong đời sống kinh tế - văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Không chỉ mang ý nghĩa thể thao, giải đấu còn là cầu nối giao lưu, gặp gỡ của những người yêu golf, từ đó thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hợp tác và phát triển. Bà Phan Thị Thu Thủy, đại diện Kohble Sport, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn tạo ra một sân chơi để chào mừng những sự kiện trọng đại của đất nước, tri ân nghề báo, và kết nối cộng đồng doanh nhân, nghệ sĩ, golfer trong và ngoài nước”.

Dù thời tiết không ủng hộ với cơn mưa bất chợt, nhưng điều đó không ngăn được nhiệt huyết và đam mê của các golf thủ. Hình ảnh họ kiên trì thi đấu dưới mưa càng làm nổi bật tinh thần thể thao đích thực – sự bền bỉ, quyết tâm và tôn trọng đối thủ.

Các golfer thi đấu trong điều kiện trời mưa, thời tiết không ủng hộ. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Với thông điệp ý nghĩa và sự đầu tư bài bản, Giải Golf Kohble Championship 2025 không chỉ dừng lại ở một cuộc tranh tài mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, đồng hành và phát triển bền vững. Đây thực sự là một ngày hội của thể thao, văn hóa và những mối quan hệ tốt đẹp, hứa hẹn tiếp tục được lan tỏa trong những mùa giải tiếp theo./.

Nhiều golfer trẻ tuổi từng tham gia các giải đấu danh giá tham dự giải lần này. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)