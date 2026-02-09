Olympic mùa Đông 2026: Môn trượt băng tốc độ 5.000m nam có kỷ lục mới

Trong ngày thi đấu 8/2 tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026, vận động viên Sander Eitrem, người Na Uy, đã xuất sắc giành huy chương Vàng, nội dung trượt băng tốc độ 5.000m nam, đồng thời thiết lập kỷ lục Olympic mới.

Vận động viên 23 tuổi cũng đang là người nắm giữ kỷ lục thế giới ở nội dung này.

Sander Eitrem đã hoàn thành phần thi tại Nhà thi đấu trượt băng tốc độ Milano với thành tích 6 phút 03 giây 95. Kết quả này chính thức phá vỡ kỷ lục Olympic cũ (6 phút 08 giây 84) do vận động viên người Thụy Điển Nils van der Poel thiết lập tại Bắc Kinh 4 năm trước.

Chia sẻ sau chiến thắng, nhà vô địch Olympic bày tỏ hạnh phúc khi vượt qua được áp lực rất lớn sau khi vừa lập kỷ lục thế giới tại Đức cách đây 2 tuần trước, với thành tích 5 phút 58 giây 52.

Anh chia sẻ rằng “chìa khóa” là giữ tâm lý thư giãn, coi đây như một cuộc đua bình thường, không làm phức tạp hóa mọi chuyện và chỉ cần giữ sự đơn giản nhất.

Cùng thi đấu ở lượt thứ 9 với Eitrem, vận động viên Metodej Jilek của Cộng hòa Séc về đích chậm hơn 2 giây 53 và giành huy chương Bạc. Hai vận động viên nước chủ nhà Italy là Riccardo Lorello và Davide Ghiotto lần lượt xếp ở vị trí thứ ba và thứ tư./.

Lung linh lễ khai mạc Olympic mùa Đông 2026 Ngày 6/2, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã tuyên bố khai mạc Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026 trong buổi lễ tại Sân vận động San Siro ở thành phố Milan.