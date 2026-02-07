Olympic mùa Đông 2026 chính thức khởi tranh tại thành phố Milan

Ngày 6/2 (giờ địa phương), Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã tuyên bố khai mạc Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026 trong buổi lễ long trọng tại Sân vận động San Siro ở thành phố Milan.

Theo truyền thống, đoàn thể thao Hy Lạp - quê hương của Olympic hiện đại - dẫn đầu màn diễu hành, trong khi đoàn thể thao của nước chủ nhà Italy đi cuối cùng.

Phát biểu trong lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Kirsty Coventry nhấn mạnh: “Tinh thần của Olympic không chỉ đơn thuần là thể thao. Tinh thần đó là… những gì làm nên con người chúng ta."

Lễ khai mạc Olympic mùa Đông 2026 diễn ra đồng thời tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp miền Bắc Italy.

Với việc tôn vinh văn hóa, tinh thần sáng tạo và vẻ đẹp của Italy, cùng với thông điệp về hòa bình và đối thoại, Olympic mùa Đông Milan-Cortina đã bắt đầu khởi tranh với sự tham gia của khoảng 2.900 vận động viên đến từ 92 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Những cuộc đua tài trải rộng trên diện tích khoảng 22.000km2 - biến sự kiện này trở thành kỳ Olympic trải rộng nhất từ trước đến nay, cả các kỳ Olympic mùa Đông lẫn mùa Hè./.

