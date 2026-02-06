Olympic mùa Đông 2026: Italy sẵn sàng cho lễ khai mạc

Ngày 5/2, một ngày trước lễ khai mạc Olympic Mùa Đông Milan-Cortina 2026, đoàn rước đuốc Olympic đã đưa ngọn lửa thiêng - biểu trưng cho sự trường tồn của sự kiện này, biểu tượng cho hòa bình, tình hữu nghị, đoàn kết và sự tiếp nối giữa văn hóa cổ đại với hiện đại - tới Nhà thờ Duomo ở thành phố Milan (Italy) trước sự chứng kiến của đông đảo người dân.

Theo lịch trình ngày 6/2, đoàn rước đuốc sẽ tiếp tục hành trình tại Milan, đi qua sân vận động San Siro trước khi thắp sáng đài lửa đặt tại Cổng Hòa bình (Arco della Pace).

Một đài lửa Olympic thứ hai cũng sẽ được thắp sáng tại thị trấn nghỉ dưỡng Cortina d’Ampezzo, thuộc vùng Veneto.

Ngọn đuốc Olympic đã vượt qua quãng đường 12.000km trong 63 ngày, qua hơn 300 thành phố trên khắp Italy, trước khi tới Milan.

Lễ khai mạc Olympic mùa Đông năm nay sẽ diễn ra tại sân vận động San Siro vào lúc 19h tối 6/2 theo giờ địa phương (tức 1h sáng 7/2 theo giờ Việt Nam) và kéo dài khoảng 3 giờ.

Nữ nghệ sỹ người Mỹ Mariah Carey, danh ca opera Italy Andrea Bocelli cùng nghệ sỹ piano Trung Quốc Lang Lang là 3 trong số nhiều tên tuổi dự kiến sẽ biểu diễn tại buổi lễ.

Tham dự sự kiện này còn có nhiều nguyên thủ quốc gia và quan chức cấp cao, trong đó có Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Dù các chi tiết về lễ khai mạc vẫn chưa được công bố nhưng Ban tổ chức tiết lộ chương trình sẽ xoay quanh chủ đề hòa hợp và kết nối các không gian đa dạng, từ trung tâm kinh tế-tài chính Milan tới những dãy núi phủ tuyết tại Cortina d’Ampezzo.

Giám đốc sáng tạo lễ khai mạc, ông Marco Balich, cho biết chương trình sẽ truyền tải những thông điệp tích cực, gắn kết và kể câu chuyện về một nước Italy trẻ trung, hiện đại, hướng tới tương lai.

Trong khuôn khổ sự kiện này, Ban tổ chức cũng sẽ tôn vinh thiết kế và thời trang Italy, với điểm nhấn đặc biệt tưởng nhớ nhà thiết kế huyền thoại Giorgio Armani - người đã qua đời ở tuổi 91 vào năm ngoái./.

