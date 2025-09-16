Burkina Faso chìm trong bạo lực, hàng chục dân thường bị sát hại

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) vừa công bố báo cáo chi tiết về chuỗi vụ tấn công đẫm máu nhằm vào thường dân tại miền bắc Burkina Faso, khiến khoảng 50 người thiệt mạng kể từ tháng Năm đến nay.

Theo báo cáo, hai nhóm phiến quân thánh chiến chính đứng sau các vụ tấn công này là Jama'at Nusrat al-Islam wa al-Muslimeen (JNIM)-có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda, và Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở tỉnh Sahel (IS Sahel).

Cụ thể, nhóm JNIM đã thực hiện hai vụ tấn công đẫm máu vào thị trấn Djibo (tháng 5) và làng Youba (đầu tháng Tám), gây ra cái chết cho 40 thường dân.

Trong khi đó, IS Sahel đã tấn công một đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo đang trên đường đến thị trấn Gorom Gorom vào tháng Bảy, sát hại ít nhất 9 dân thường.

Bà Ilaria Allegrozzi, nhà nghiên cứu cấp cao về khu vực Sahel của HRW, nhấn mạnh rằng các nhóm vũ trang Hồi giáo đã liên tục gây ra những hành vi tàn bạo nhằm vào dân thường tại Burkina Faso kể từ năm 2016.

HRW khẳng định những vụ tấn công này vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và cấu thành tội ác chiến tranh.

Không chỉ các nhóm phiến quân, mà ngay cả quân đội chính phủ Burkina Faso cũng bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào dân thường. HRW cho biết vào tháng Ba, lực lượng chính phủ đã sát hại ít nhất 100 thường dân ở khu vực phía tây đất nước.

Trước tình hình này, HRW kêu gọi chính quyền Burkina Faso tăng cường bảo vệ dân thường, điều tra triệt để các vụ lạm dụng bạo lực-bao gồm cả những cáo buộc nhằm vào quân đội và lực lượng dân quân đồng minh, đồng thời truy tố công bằng những kẻ chịu trách nhiệm.

Tổ chức này cũng đề nghị Liên minh châu Phi gây áp lực buộc Burkina Faso phải có biện pháp ứng phó thích đáng với tình trạng bạo lực đang diễn ra./.

