Chính quyền Mỹ đối mặt vụ kiện mới từ Đại học California

Ngày 16/9, các nghiệp đoàn lao động, giảng viên và sinh viên thuộc hệ thống Đại học California đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc đóng băng các quỹ liên bang và các hành động khác.

Đơn kiện được nộp tại Tòa án quận khu vực Bắc California nhằm tìm cách ngăn chính phủ sử dụng các đe dọa tài chính đối với hệ thống trường đại học này, cho rằng đó là các hành động gây hại và bất hợp pháp. Vụ kiện cũng nhằm khôi phục nguồn tài trợ đã bị đình chỉ.

Đại học California cho biết họ không tham gia vụ kiện nhưng đang thực hiện nhiều nỗ lực pháp lý và vận động để duy trì và khôi phục nguồn tài trợ.

Một phát ngôn viên Nhà Trắng bác bỏ vụ kiện, đồng thời nói rằng chính quyền phản đối các khoản phí quản lý bất hợp lý và kêu gọi quản lý có trách nhiệm các quỹ liên bang.

Chính phủ đã mở các cuộc điều tra về cách các trường đại học xử lý các cáo buộc bài Do Thái trong các cuộc biểu tình sinh viên phản đối cuộc tấn công của Israel vào Gaza, và đã đóng băng quỹ vì lý do đó cùng nhiều vấn đề khác.

Đại học California vận hành một trong những hệ thống giáo dục đại học lớn nhất tại Mỹ, với 10 cơ sở chính và gần 300.000 sinh viên, cùng 265.000 giảng viên và nhân viên khác.

Chủ tịch Đại học California James Milliken hôm 15/9 nói rằng trường đang đối mặt với một trong những nguy cơ nghiêm trọng nhất trong lịch sử do các hành động của chính phủ liên bang, trong bối cảnh mỗi năm họ nhận được hơn 17 tỷ USD từ hỗ trợ liên bang.

Gần đây, chính quyền Trump đã gặp phải một số rào cản pháp lý trong các nỗ lực đóng băng tài trợ. Đầu tháng này, một thẩm phán liên bang đã phán quyết rằng chính quyền đã chấm dứt bất hợp pháp hơn 2 tỷ USD tiền tài trợ cho Đại học Harvard./.



