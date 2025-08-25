Kinh tế
SpaceX của tỷ phú Elon Musk vươn lên thành trụ cột công nghiệp vũ trụ Mỹ

SpaceX không chỉ là đối tác chính của NASA trong việc đưa phi hành gia lên ISS, mà còn là động lực giúp Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua không gian.

PV
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

SpaceX vươn lên thành trụ cột công nghiệp vũ trụ Mỹ

Hàn Quốc đặt cược lớn vào AI và đổi mới

Các thương hiệu trà Trung Quốc mở rộng ra nước ngoài

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

PV
(Vietnam+)
#SpaceX #công nghiệp vũ trụ Mỹ #NASA #phi hành gia lên ISS #đổi mới công nghệ vũ trụ #đầu tư vào không gian #đối tác NASA #phát triển công nghệ không gian #vai trò của SpaceX #thị trường không gian quốc tế